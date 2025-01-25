Bağ evinde sobadan sızan gazdan zehirlenip, öldü

KAYSERİ'de hafta sonunu geçirmek için gittiği bağ evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Sabit E. (56), hayatını kaybetti.

Kayseri merkezde yaşayan Sabit E., sabah saatlerinde hafta sonunu geçirmek için Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Durlar Sokak'taki bağ evine gitti. Sabit E.'den haber alamayan yakınları, eve geldiğinde onu hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sabit E.'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Sabit E.'nin cansız, incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.