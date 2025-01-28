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        Kayseri'de esnaflık yapan Suriyeli Hüseyin, ülkesine dönüp baba mesleğini sürdürmek istiyor

        SURİYE'de iç savaşın ardından geldikleri Türkiye'de ilk olarak Gaziantep'e, ardından Kayseri'ye geçen Hüseyin Cebir (38), 3 ay sonra Halep'e dönecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:19 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:25
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        Kayseri'de esnaflık yapan Suriyeli Hüseyin, ülkesine dönüp baba mesleğini sürdürmek istiyor
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        SURİYE'de iç savaşın ardından geldikleri Türkiye'de ilk olarak Gaziantep'e, ardından Kayseri'ye geçen Hüseyin Cebir (38), 3 ay sonra Halep'e dönecek. Kayseri'de 8 yıl mermer işi yaptıktan sonra bakkal dükkanı açan Cebir, "Halep'e döneceğim. Baba mesleğim olan mermer işi yapacağım ya da orada dükkan açacağım. Türkiye'ye çok teşekkür ederim" dedi.

        Suriye'de yaşayan Hüseyin Cebir ve ailesi, ülkelerindeki iç savaşın başlamasının ardından 2014 yılında Türkiye'ye göç etti. Önce Gaziantep'te 1 yıl yaşayan aile, ardından Kayseri'ye yerleşti. Kentte ilk olarak baba mesleği olan mermerciliği yaparak geçimini sağlayan Hüseyin Cebir, 8 yıl bu işi yaptıktan sonra bakkal dükkanı açtı. Cebir'in 6'ncı sınıfa giden en büyük oğlu Zekeriya Cebir de boş zamanlarında bakkala gelip, babasına yardımcı oldu. 6 çocuk babası Hüseyin Cebir, 3 ay sonra ailesini de alıp Halep'e dönerek baba mesleği mermerciliği devam ettirmenin hayalini kuruyor. Okulunun futbol kursuna giden oğlu Zekeriya ise ülkesine döndüğünde futbolcu olmak istediğini söylüyor.

        Yaşadığı süreci anlatan Hüseyin Cebir, "Ben 2014 yılında Türkiye'ye geldim. İlk olarak 1 yıl Gaziantep'te yaşadım. Sonrasında Kayseri'ye geçtim. 10 yıldır Kayseri'deyim. Kayseri'ye ilk geldiğimde mermer işi yaptım. Ben mermerciyim. Mutfaklarda kullanılan mermerleri yapıyordum. Burada 8 yıl mermer işi yaptım. Sonra Sahabiye Mahallesi'nde bakkal dükkanı açtım" ifadelerini kullandı.

        'TÜRKİYE HALKINDAN ÇOK MEMNUN KALDIK'

        Ülkesine döndüğünde baba mesleğini sürdüreceğini aktaran Cebir, "Türkiye halkından çok memnun kaldık. Türkiye'den Allah razı olsun. Bize çok yardımcı oldu. Türkiye'de belki 3 milyondan fazla Suriyeli var. Türkiye'de olmasaydı, nereye gidip ne iş yapabilirdik? Tabii ki ülkeme döneceğim. 3 ay sonra inşallah Halep'e döneceğim. İnşaat işi yapacağım. Baba mesleğim olan mermer işi yapacağım ya da orada dükkan açacağım. Türkiye hükümeti ve halkına çok teşekkür ederim. Biz çok memnun olduk" diye konuştu.

        'FUTBOLCU OLMAK İSTİYORUM'

        Suriye'ye döndüğünde futbolcu olmak istediğini söyleyen Zekeriya Cebir ise şöyle konuştu:

        "Türkiye'ye geldiğimde 3 yaşındaydım. Şimdi 6'ncı sınıfta okuyorum. Okuldaki futbol kursuna gidiyorum. Futbolcu olmak istiyorum. Boş zamanlarımda babamın dükkanına gelerek ona yardımcı oluyorum. Ülkeme dönünce futbolcu olmak istiyorum. Buradaki Türklere teşekkür ederiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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