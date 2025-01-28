Kayserispor Hırvat Sergej Jakirovic ile prensipte anlaştı

SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor, Sinan Kaloğlu ile yolların ayrılmasının ardından Hırvat teknik adam Sergej Jakirovic ile prensipte anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 21’inci haftada Sivasspor deplasmanında alınan 5-2’lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Yeni teknik direktör arayışına giren ve Avrupa’da birçok önemli isim ile görüşen Kayserispor, son olarak Dinamo Zagreb’i çalıştıran Sergej Jakirovic ile prensip anlaşma imzaladı. Sarı-kırmızılı takımın resmi açıklamayı ilerleyen saatlerde duyurması bekleniyor.