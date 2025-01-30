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        'Yangın merdivenlerinde eşya bulundurmayın' uyarısı

        KAYSERİBüyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Önlem ve Eğitim Şube Müdürü Hakan Korudibi, Bolu'daki facianın ardından gündeme gelen yangın merdivenlerine ilişkin, "Binaların yangın merdivenlerinde eşya bulundurmamalıyız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:22 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:25
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        'Yangın merdivenlerinde eşya bulundurmayın' uyarısı
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        KAYSERİBüyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Önlem ve Eğitim Şube Müdürü Hakan Korudibi, Bolu'daki facianın ardından gündeme gelen yangın merdivenlerine ilişkin, "Binaların yangın merdivenlerinde eşya bulundurmamalıyız. Gerekli uyarıları vatandaşlara yapmaktayız ve gelen talep doğrultusunda denetimlerini de gerçekleştirmekteyiz. Kaçış yollarının, afet ve yangın durumunda engellerden arınmış, boş bulunması gerekmektedir" dedi.

        Kayak merkezi Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in mutfak kısmında 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından birçok kentte, binalardaki yangın merdivenlerinin güvenliği tartışma konusu oldu. Kayseri'de bazı binaların yangın merdivenlerinin girişlerinin duvarla örüldüğü, bazılarının da belirli bir yerden sonra merdivenin olmadığı görüntülendi. Bazı vatandaşlar da binalardaki yangın merdivenlerinin denetlenmesi için başvurularda bulundu.

        'VATANDAŞLARIMIZA BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR'

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Önlem ve Eğitim Şube Müdürü Hakan Korudibi, yangın merdivenlerinde eşya bulundurulmaması konusunda uyarılarda bulunarak, yapıların periyodik kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Korudibi, "İlimizde ve ülkemizde yapılacak yeni yapılarda ruhsat verme, yetkili idareler tarafından projeler inceleniyor ve yapı denetimlerin kontrolüyle bu binalar, yapı kullanım izin belgesi alıyor. Bu projelerde yangın yönetmeliğine uygun tedbirler alınıyor. Her ne kadar ruhsat aşamasında ve yapımında bu tedbirler alınsa dahi vatandaşlarımıza alınan tedbirlerin sürdürülebilirliği, kullanılabilirliği açısından büyük görevler düşüyor" diye konuştu.

        'ÖZELLİKLE SON YANGINLARDAN SONRA CİDDİ BİR TALEP VAR'

        Yapı kullanımı faaliyete girdikten sonra bina yöneticilerinin, yapılarda alınmış olan söndürme, algılama ve uyarı sistemleri ile yapıya ait tahliye sistemlerinin düzenli periyodik kontrollerini yaptırması gerektiğini belirten Hakan Korudibi, "Özellikle son yangınlardan sonra ciddi bir talep var. Binaların yangın merdivenlerinde eşya bulundurmamalıyız. Gerekli uyarıları vatandaşlara yapmaktayız ve gelen talep doğrultusunda denetimlerini de gerçekleştirmekteyiz. Bina yöneticilerine ve vatandaşlarımıza bu konuya ciddi önem göstermelerini rica ediyoruz. Kaçış yollarının, afet ve yangın durumunda engellerden arınmış, boş bulunması gerekmektedir. Özellikle sığınaklar, çatılar, yangın güvenlik koridorları ve yangın merdivenlerinde kaçışı engelleyecek eşyaların bulunmamasını ve buradaki eşyaların da kaldırılmasını önemle rica ediyoruz. Bu konuda gerekli yazışmalar başlatıyoruz" diye konuştu.

        'YAPI YÜKSEKLİĞİNE GÖRE BELİRLİ KRİTERLERİ VAR'

        Yangın merdivenlerinin belirli kriterlere göre yapıldığını söyleyen Korudibi, "Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre dairesel merdivenler, Z türü merdivenler ve dış kaçış merdivenlerini incelerken belirli kriterlerimiz var. Bunlar yapının yüksekliğiyle alakalı. Vatandaşlar, yapılarda bu tip merdivenleri gördükleri zaman kafalarında soru işareti olmasın. Bu merdivenlerin mimari yapısıyla ilgili yönetmeliğin, yapı yüksekliğine göre belirli kriterleri var. Bu kriterlere göre biz, en uygun çözümü oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

        'KESİNLİKLE KIZGIN YAĞA SUYLA MÜDAHALE EDİLMEMESİ GEREKİYOR'

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale, Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Muhammet Bağdat da şöyle konuştu: "Evlerde ve iş yerlerinde çıkan yangınlar elektrik kaynaklı meydana gelebiliyor. Yemek pişirirken yağda aniden bir parlama sonucu da yangın çıkabiliyor. Böyle yangınlarda karşılaştığımız zamanlarda öncelikle sakin olmamız gerekiyor. İhbar, itfaiye için çok önemli. İhbarın düzgün verilmesi, yangının ne boyutta olduğu, yananın hangi madde olduğu, kaçıncı katta olduğu gibi şeyler bizim için çok önemli. Mutfaklarda, iş yerlerinde yağ yangınları ile karşılaştığımız zaman kesinlikle kızgın yağa suyla müdahale edilmemesi gerekiyor. Oksijenle temasını kestiğimiz zaman yağ yangını sönecektir. Bu bir tencereyse kapağını kapatarak yangını söndürebiliriz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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