'Yangın merdivenlerinde eşya bulundurmayın' uyarısı

KAYSERİBüyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Önlem ve Eğitim Şube Müdürü Hakan Korudibi, Bolu'daki facianın ardından gündeme gelen yangın merdivenlerine ilişkin, "Binaların yangın merdivenlerinde eşya bulundurmamalıyız. Gerekli uyarıları vatandaşlara yapmaktayız ve gelen talep doğrultusunda denetimlerini de gerçekleştirmekteyiz. Kaçış yollarının, afet ve yangın durumunda engellerden arınmış, boş bulunması gerekmektedir" dedi.

Kayak merkezi Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in mutfak kısmında 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından birçok kentte, binalardaki yangın merdivenlerinin güvenliği tartışma konusu oldu. Kayseri'de bazı binaların yangın merdivenlerinin girişlerinin duvarla örüldüğü, bazılarının da belirli bir yerden sonra merdivenin olmadığı görüntülendi. Bazı vatandaşlar da binalardaki yangın merdivenlerinin denetlenmesi için başvurularda bulundu.

'VATANDAŞLARIMIZA BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Önlem ve Eğitim Şube Müdürü Hakan Korudibi, yangın merdivenlerinde eşya bulundurulmaması konusunda uyarılarda bulunarak, yapıların periyodik kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Korudibi, "İlimizde ve ülkemizde yapılacak yeni yapılarda ruhsat verme, yetkili idareler tarafından projeler inceleniyor ve yapı denetimlerin kontrolüyle bu binalar, yapı kullanım izin belgesi alıyor. Bu projelerde yangın yönetmeliğine uygun tedbirler alınıyor. Her ne kadar ruhsat aşamasında ve yapımında bu tedbirler alınsa dahi vatandaşlarımıza alınan tedbirlerin sürdürülebilirliği, kullanılabilirliği açısından büyük görevler düşüyor" diye konuştu.

'ÖZELLİKLE SON YANGINLARDAN SONRA CİDDİ BİR TALEP VAR'

Yapı kullanımı faaliyete girdikten sonra bina yöneticilerinin, yapılarda alınmış olan söndürme, algılama ve uyarı sistemleri ile yapıya ait tahliye sistemlerinin düzenli periyodik kontrollerini yaptırması gerektiğini belirten Hakan Korudibi, "Özellikle son yangınlardan sonra ciddi bir talep var. Binaların yangın merdivenlerinde eşya bulundurmamalıyız. Gerekli uyarıları vatandaşlara yapmaktayız ve gelen talep doğrultusunda denetimlerini de gerçekleştirmekteyiz. Bina yöneticilerine ve vatandaşlarımıza bu konuya ciddi önem göstermelerini rica ediyoruz. Kaçış yollarının, afet ve yangın durumunda engellerden arınmış, boş bulunması gerekmektedir. Özellikle sığınaklar, çatılar, yangın güvenlik koridorları ve yangın merdivenlerinde kaçışı engelleyecek eşyaların bulunmamasını ve buradaki eşyaların da kaldırılmasını önemle rica ediyoruz. Bu konuda gerekli yazışmalar başlatıyoruz" diye konuştu.