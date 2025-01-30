Eski sevgilisini öldürüp, tekme atmış; 'Öl lan' diye bağırmış

KAYSERİ'de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) öldüren Gökhan Çatbaş'a (22), tutuklu yargılandığı davada verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının usul yönünden eksiklik yapıldığı gerekçesiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulması sonrası sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada tanık olarak dinlenen S.T., "Kız kaçıyordu. Arkasından ateş ediyordu. Kız yere düştü. Yerde yatarken de üzerine sıktı. En sonunda da kafasına ateş etti. Başında bekleyip 'Öl lan namussuz, sen bana bunu nasıl yaptın' diye bağırıp, küfür etti. Tekme bile attı" dedi.

Olay, 13 Eylül 2023'te saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığılırken, Çatbaş kaçtı. Edanur Çoban, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalanıp, tutuklandı. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazanan, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirtilen Edanur Çoban, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi.

MÜEBBET HAPİZ CEZASI VERİLDİ

Gökhan Çatbaş hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 3 Eylül'de görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Gökhan Çatbaş ile Edanur Çoban'ın şikayetçi annesi Tuğba Çoban, babası Akın Çoban ve avukatları salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu.

Mahkeme heyeti sanık Gökhan Çatbaş’ı, ‘Tasarlayarak kadını kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulamadı.

İSTİNAF BOZMA KARARI VERDİ

Sanık Çatbaş'ın avukatı karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası dosyada dinlenen tanıklardan birinin naip hakim (görevlendirilen hakim) ile dinlendiği, heyet halinde tanık ifadesinin alınması gerektiği bu yüzden de dosyada usul yönünde eksiklik olduğu gerekçesiyle bozma kararı vererek, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.