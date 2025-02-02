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        Erciyes 38 FK – 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar: 0-0

        STAT:Atatürk Spor Kompleksi Yan SahaHAKEMLER: Sait Tuzcu, Cankut Gönenç, Taha Berke ElERCİYES 38 FK: Kadem Burak –Berkay, İsmail, İhsan Uğur, Muhammed (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 16:44 Güncelleme: 02.02.2025 - 16:50
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        Erciyes 38 FK – 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar: 0-0
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        STAT:Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

        HAKEMLER: Sait Tuzcu, Cankut Gönenç, Taha Berke El

        ERCİYES 38 FK: Kadem Burak –Berkay, İsmail, İhsan Uğur, Muhammed (Dk. 86 Gökhan), Ayhan (Dk. 75 Oğuzhan), İsmet, Enes (Dk. 79 Ethem), Hüseyin Ekici, Tayyib, Hüseyin Fındıkçı (Dk. 74 Taner)

        7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR: Mehmet – Bora, Osman (Dk. 81 Yunus Emre), Berat, Hüseyin Can, Serkan, Egehan, Ozan (Dk. 75 Ayhan), Mert, Furkan, Arda (Dk. 90+4 Azizcan)

        SARI KARTLAR: Ayhan (Erciyes 38 FK), Ozan, Mehmet, Furkan (7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar)

        3’üncü Lig 4’üncü Grup 18’inci hafta maçında Kayseri takımı Erciyes 38 FK evinde ağırladığı 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar ile 0-0 berabere kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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