Erciyes 38 FK – 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar: 0-0
STAT:Atatürk Spor Kompleksi Yan SahaHAKEMLER: Sait Tuzcu, Cankut Gönenç, Taha Berke ElERCİYES 38 FK: Kadem Burak –Berkay, İsmail, İhsan Uğur, Muhammed (Dk.
STAT:Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Sait Tuzcu, Cankut Gönenç, Taha Berke El
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak –Berkay, İsmail, İhsan Uğur, Muhammed (Dk. 86 Gökhan), Ayhan (Dk. 75 Oğuzhan), İsmet, Enes (Dk. 79 Ethem), Hüseyin Ekici, Tayyib, Hüseyin Fındıkçı (Dk. 74 Taner)
7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR: Mehmet – Bora, Osman (Dk. 81 Yunus Emre), Berat, Hüseyin Can, Serkan, Egehan, Ozan (Dk. 75 Ayhan), Mert, Furkan, Arda (Dk. 90+4 Azizcan)
SARI KARTLAR: Ayhan (Erciyes 38 FK), Ozan, Mehmet, Furkan (7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar)
3’üncü Lig 4’üncü Grup 18’inci hafta maçında Kayseri takımı Erciyes 38 FK evinde ağırladığı 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar ile 0-0 berabere kaldı.
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