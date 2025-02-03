Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Yol kenarında mola veren hafif ticari araca otomobil çarptı: İki araç arasında sıkışan çocuk öldü, 1 yaralı

        KAYSERİ'de, yol kenarında mola veren hafif ticari araca otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 02:45 Güncelleme: 03.02.2025 - 02:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yol kenarında mola veren hafif ticari araca otomobil çarptı: İki araç arasında sıkışan çocuk öldü, 1 yaralı
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, yol kenarında mola veren hafif ticari araca otomobil çarptı. Kaza sırasında mola veren aracın dışında bulunan iki kardeşten 9 yaşındaki Berat Efe Geldi, iki araç arasında sıkışarak hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri-Niğde yolu Örenşehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Enes Geldi idaresindeki 10 BJ 949 plakalı hafif ticari araç, mola vermek için yol kenarında durdu. Aile araçta otururken, Ensar ile kardeşi Berat Efe Geldi, dışarı çıkıp aracın arka kısmına geçti. Bu sırada Durdu Polat yönetimindeki 50 KF 250 plakalı otomobil, çocuklardan Berat Efe Geldi ile hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından hafif ticari araçtan çıkan aile koşarak arka tarafa geçtiklerinde, Berat Efe’yi kanlar içerisinde yerde yatarken gördü.

        İKİ ARAÇ ARASINDA SIKIŞARAN BERAT EFE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, iki araç arasında sıkışan Berat Efe Geldi'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı otomobil sürücüsü Durdu Polat hastaneye kaldırıldı. Aile gözyaşlarına boğuldu.

        Bu arada Geldi ailesinin, Mersin'den Kayseri'ye tatil için geldikleri ve geri dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın yol kenarında beklediği sırada otomobilin arkadan çarptığı görüldü. Hayatını kaybeden Berat Efe'nin ise iki araç arasında sıkıştığı anlar kameralar tarafında kaydedilirken, kazandan hemen sonra hafif ticari araçtan inen ailenin yerde yatan çocuğa doğru koştukları görüntülere yansıdı.

        Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 araca çarpıp köprüden uçtu! 3 ölü, 22 yaralı
        7 araca çarpıp köprüden uçtu! 3 ölü, 22 yaralı
        Galatasaray, Morata transferini açıkladı!
        Galatasaray, Morata transferini açıkladı!
        Küfürleşmeyle başlayan kavga cinayetle bitti
        Küfürleşmeyle başlayan kavga cinayetle bitti
        Ege'deki depremlere uzmanlardan yorum: Patlama ve deprem üretimi olabilir
        Ege'deki depremlere uzmanlardan yorum: Patlama ve deprem üretimi olabilir
        Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!
        Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!
        "F.Bahçe beklemediği bir Rizespor gördü"
        "F.Bahçe beklemediği bir Rizespor gördü"
        Genç kızların imdadına jandarma yetişti
        Genç kızların imdadına jandarma yetişti
        Baba Gültekin'den Yargıtay'ın kararına tepki
        Baba Gültekin'den Yargıtay'ın kararına tepki
        "Fenerbahçe mutlak bir baskı kurdu!"
        "Fenerbahçe mutlak bir baskı kurdu!"
        Trump: Acı ama gerçek
        Trump: Acı ama gerçek
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Galatasaray'dan sert açıklama!
        Galatasaray'dan sert açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eşi, gözaltına alındı
        Eşi, gözaltına alındı
        8 gollü maçta Kasımpaşa fırtınası!
        8 gollü maçta Kasımpaşa fırtınası!
        Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
        Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de trafik kazasında 1 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı
        Kayseri'de trafik kazasında 1 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı
        Kayseri'de 3 yıldır aranan firari yakalandı
        Kayseri'de 3 yıldır aranan firari yakalandı
        Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı
        Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı
        Erciyes 38 FK – 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar: 0-0
        Erciyes 38 FK – 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar: 0-0
        KAYSO'nun ocak ayı meclis toplantısı yapıldı
        KAYSO'nun ocak ayı meclis toplantısı yapıldı
        Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi'ni inceledi
        Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi'ni inceledi