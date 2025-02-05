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        Kayseri'deki olaylarda 'Suç işlemeye alenen tahrik'ten 5 ay hapse çarptırıldı

        KAYSERİ'de Suriye uyruklu İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:37 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:40
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        Kayseri'deki olaylarda 'Suç işlemeye alenen tahrik'ten 5 ay hapse çarptırıldı
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        KAYSERİ'de Suriye uyruklu İ.A.’nın (26) akrabası M.A. (7) isimli kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiası sonrası kentte yaşanan olaylar sırasında, sosyal medyada yaptığı yorum nedeniyle hakkında ‘Suç işlemeye alenen tahrik etme’ suçundan dava açılan tutuksuz sanık Güleser A., (50) 5 ay hapse çarptırıldı.

        Danişmentgazi Mahallesi’nde geçen yıl 30 Haziran'da saat 21.00 sıralarında akrabası M.A. isimli kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen Suriye uyruklu I.A., çevredekiler tarafından linç edilmeye çalışıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri zırhlı araca bindirdikleri I.A.'yı gözaltına aldı. Olayı duyan çok sayıda kişi sokaklara döküldü. Suriye uyruklulara ait iş yeri ve araçlara zarar verildi. Olaya müdahale eden 21 polis memuru ve 1 itfaiye eri yaralandı. Gözaltına alınan I.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mağdur çocuğu devlet korumasına aldı.

        SUÇA TAHRİK ETME SORUŞTURMASI

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, siber devriyeleri sonucu Güleser A.’nın bir sosyal medya sitesi paylaşımına “Haydi Kayseri ayaklan…” diye yorum yaptı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Güleser A. hakkında ‘Suç işlemeye alenen tahrik etme’ suçundan dava açıldı.

        KARAR DURUŞMASI YAPILDI

        Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Güleser A., hazır bulundu. Söz konusu paylaşımların suç olduğunu bilmediğini öne süren Güleser A., “Diğer insanların yorumlara bakınca, ben de böyle yorum yaptım. Suç olduğunu bilmiyordum. Bilsem yapmazdım. Halkı galeyana getirip, kışkırtma amacım yoktu” dedi.

        Mahkeme hakimi, sanık Güleser A.’yı, ‘Suç işlemeye alenen tahrik etme’ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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