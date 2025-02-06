Kayseri'de çocuklar, naylon, tepsi ve leğenlerle kaydı

KAYSERİ’nin Talas ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası çocuklar, poşet, tepsi, naylon, leğen, tahta ve kızaklarla kayarak eğlendi.

Kayseri'de etkili olan kar yağışı sonrası bugün okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Talas ilçesinde de etkili olan kar sonrası çocuklar sokağa çıktı. Çocuklar poşet, tepsi, naylon, leğen, tahta ve kızaklarla kayarak eğlendi. Onlara zaman zaman yetişkinler de eşlik etti. Kayak sırasında onlarca kişi kendisini yokuş aşağı bırakarak karın keyfini yaşadı.

Poşet ile kaymaya gelen Fatih Emih Güler (12), “6’ncı sınıf öğrencisiyim. Çok mutluyum. Okul tatil olunca hemen buraya geldim. Babam ile yoldan geçiyorduk. Burada kayanları görünce ben de kaymak istedim. Burası kayak merkezinden daha eğlenceli. Burası daha güzel” dedi.

Kızak ile kayan 4’üncü sınıf öğrencisi Alper Aslan Kekeç, “Çok güzel bir duygu. Kızağım ile kayıyorum. Burada daha iyi kayıyoruz. Burada oturan herkes buraya geliyor” dedi.

Ecrin Mandıracı ise “Burası çok güzel. Bizim için kayak merkezi. Herkes burayı tercih ediyor. Evimize yakın olduğu için burası bize iyi geliyor. Plastik bir kayak aparatım var onunla kayıyorum. İsteyen poşet ve tepsi ile de kayıyor” diye konuştu.

Filistinli olduğunu belirten Hava Ebu Bahur da “4 yıldır burada kayıyoruz. Burada kaymak çok güzel. Her gün kar yağmasını bekliyorum” dedi.