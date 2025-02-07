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        Atatürk Anıtı'nın üzerindeki karları temizledi

        KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile kent beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:12 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:15
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        Atatürk Anıtı'nın üzerindeki karları temizledi
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        KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile kent beyaza büründü. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı. Bir işçi de Atatürk Anıtı'ndaki karları temizledi.

        Kayseri'de 3 gün önce etkili olan fırtına, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent beyaz örtüyle kaplandı. 2 gündür şiddetli don ve buzlanma nedeniyle okulların tatil olduğu kentte vatandaşlar, işe gitmekte zorluk yaşadı. Hayatı olumsuz etkileyen yağış sonrası belediye ekipleri de kar temizleme araçları ile çalışma yaparak, yolları açtı. Ekipler, kaldırımlarda biriken kar yığınlarını temizledi. Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, parklarda da kar temizleme çalışması yaptı. İşçilerden Celal Çağman, kent meydanındaki Atatürk Anıtı'nda biriken karları temizlerken görüntülendi.

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