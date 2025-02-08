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        Tarihi medresenin bahçesine Mimar Sinan'ın kardan heykelini yaptı

        KAYSERİ'de 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan tarihi tabletleri çivi yazısı ile kile işleyen taş oyma sanatçı Ali Akargöl (53), medresenin bahçesine Mimar Sinan'ın kardan heykelini yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 15:04 Güncelleme: 08.02.2025 - 15:10
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        Tarihi medresenin bahçesine Mimar Sinan'ın kardan heykelini yaptı
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        KAYSERİ'de 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan tarihi tabletleri çivi yazısı ile kile işleyen taş oyma sanatçı Ali Akargöl (53), medresenin bahçesine Mimar Sinan'ın kardan heykelini yaptı.

        Hunat Hatun Medresesi'nde 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan tarihi tabletleri çivi yazısı ile kile işleyen Ali Akargöl, Kayseri'de etkili olan kar yağışı sonrası örnek aldığı Mimar Sinan'ın heykelini yapmaya karar verdi. Akargöl, tarihi medresenin bahçesine Mimar Sinan'ın kardan heykelini yaptı.

        'MİMAR SİNAN'A SAYGIM VAR'

        Ali Akargöl, "Kış sezonu kar yağdı. Bu karı değerlendirelim diye düşündük. Normalde kar heykelleri yapıyorum. Mesela Erciyes'i de yapıyorum. Kardan Mimar Sinan yapmaya başladık. Kar yağışı devam ederse, elverişli koşullar olursa, bu çalışmalara devam edeceğiz. Kayseri ile ilgili çalışmalar yapabiliriz. Kümbet olabilir. Hunat Hatun büstü olabilir. Bu şekilde karı değerlendireceğiz. Mimar Sinan sonuçta ülkenin ve bu şehrin önde gelmiş şahsiyetlerinden bir kişi. Benim de taş oyma sanatçısı olarak Mimar Sinan'a saygım var. Sevilen bir şahsiyet. Mimar Sinan'ı örnek aldığım için yaptım" diye konuştu.

        'GÜZEL TEPKİLER ALDIK'

        Akargöl, "Çalışma 2 gün sürdü. Arkadaşlar genelde ağır işlere yardım ettiler. Ben de heykeli diktim ve işledim. Buradaki görevli arkadaşlardan 2 kişi yardım etti, geri kalanını kendim yaptım. Dün akşam son rötuşları verdik ve bitirdik. Görenlerden güzel tepkiler aldık. Gelip fotoğraf çekiliyorlar, beğeniyorlar; bu da bizim hoşumuza gidiyor. Çocuklar özellikle kardan adamı çok beğendiler. Mimar Sinan'ı da çok beğendiler" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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