Kayserispor - Konyaspor maçı sonunda Konyaspor cephesi isyanda
KONYASPORLU yöneticiler, maç sonu sahaya girdi ve ofsayt nedeniyle sayılmayan golü hakem Çağdaş Altay'a ellerindeki tabletten gösterdi.
KONYASPORLU yöneticiler, maç sonu sahaya girdi ve ofsayt nedeniyle sayılmayan golü hakem Çağdaş Altay'a ellerindeki tabletten gösterdi.
Konyaspor, Süper Ligin 23'üncü haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Karşılaşmayı Kayserispor 3-2'lik skorla kazandı. Müsabaka sonrası Konyasporlu yöneticiler sahaya girerek maçı yöneten Çağdaş Altay'a tepkide bulundu. Konyaspor yönetimi uzatma dakikalarında sayılmayan golü hakem Çağdaş Altay'a ellerindeki tabletten gösterdi.
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