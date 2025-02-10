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        Av tüfekli cinayetin sanığına müebbet hapis istemi

        KAYSERİ'de Murat Bulut'u (37), av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Samet Eroğlu (33) hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, yanındaki arkadaşı Özkan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 10:38 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:40
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        Av tüfekli cinayetin sanığına müebbet hapis istemi
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        KAYSERİ’de Murat Bulut'u (37), av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Samet Eroğlu (33) hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet, yanındaki arkadaşı Özkan B. hakkında ise ‘Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok etme’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        Olay, geçen yıl 14 Aralık'ta saat 04.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Akyıldız Sokak’ta meydana geldi. Murat Bulut bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada av tüfeğiyle vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Murat Bulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri Samet Eroğlu ve olay sırasında yanında olan Özkan B.'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eroğlu, tutuklanıp cezaevine konulurken, Özkan B. ise adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Samet Eroğlu hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet, Özkan B. hakkında ise ‘Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok etme’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

        İddianamede ifadesine yer verilen Eroğlu, "Ölen kişiyi tanımıyorum. Arkadaşımın yanına gitmiştim. İçeri girdiğimde uyuşturucu kullanıyorlardı. Ben de üzerimdeki uyuşturucuyu kullandım. Evdekilerden biri, 'Dışarıda birileri var' dedi. Dışarıdakiler de kapıya vurup, 'Polis' dediler. Ben de hakkımda yakalama kararı olduğu için kapıyı çarpıp, içeri girdim. Dışarı çıkmaya çalıştığım esnada bir silah sesi duydum. Özkan'ın elinde tüfeği gördüm. Elinden tüfeği alıp, 'Sen mi ateş ettin' diyerek küfrettim. Kaçmaya başladım. Arkamdan polisler havaya ateş edince teslim oldum. Murat'ı ben öldürmedim. Onu ve evdeki diğer kişileri tanımıyorum" diye konuştu.

        Adli kontrol tedbiriyle salıverilen Özkan B.'nin ise ifadesinde cinayeti Samet Eroğlu'nun işlediğini söylediği öğrenildi. Sanıklar, önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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