Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçiren polis, şehit oldu

KAYSERİ’de, uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçiren polis memuru İbrahim Birol, şehit oldu.

Vali Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Kayseri’mizde uyuşturucu satıcılarına geçit vermemek için emniyet güçlerimiz aman vermeksizin çalışıyor. Bu kapsamda bugün yapılan bir suç üstü operasyonda polisimizin dur ihtarına uymayan zehir satıcıları kıskıvrak yakalanarak gençlerimizi zehirleyemeden ele geçirilmiştir. Ancak bu esnada 'Narkotik Şube Müdürlüğü personelimiz Polis Memurumuz İbrahim Birol' geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayıp görev esnasında 'Şehit' düşmüştür. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.