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        Babasının zoruyla başladığı muaythaide şampiyon oldu

        KAYSERİ'de Fatma Liva Bağcı (12), kadına şiddet olayları nedeniyle babasının zoruyla başladığı muaythaide Türkiye şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 14:12 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:15
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        Babasının zoruyla başladığı muaythaide şampiyon oldu
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        KAYSERİ'de Fatma Liva Bağcı (12), kadına şiddet olayları nedeniyle babasının zoruyla başladığı muaythaide Türkiye şampiyonu oldu. Milli takıma gitmeyi amaçladığını belirten Bağcı, "Bu spora ilk başladığımda sevmedim. Spora babamın zoruyla sokaklarda kadına şiddet arttığı için başlamıştım. Muaythai dalında minikler Türkiye Şampiyonu oldum. Zaten şampiyon olma hayalini kuruyordum. Şampiyon olunca da aşırı sevinç hissettim. Şimdi milli takıma girmek gibi bir hedefim var " dedi.

        Kayseri'de yaşayan 6'ncı sınıf öğrencisi Fatma Liva Bağcı, kadına şiddet olayları nedeniyle babasının zoruyla 1,5 yıl önce muaythai sporuna başladı. Bağcı, muaythai sporunda geçen yıl Ağustos ayında düzenlenen Türkiye Minikler Muaythai Şampiyonası'nda 1’inci oldu. Milli takıma girmek istediğini söyleyen Bağcı, "Bu spora ilk başladığımda sevmedim. Spora babamın zoruyla sokaklarda kadına şiddet arttığı için başlamıştım. 1-2 hafta gidince sevmeye başladım. Ondan sonra devam etmeye karar verdim. Spor beni kendine bağladı. Spora ilk başladığımda daha önce hiç spor yapmadığım için nefesim daraldı. Birazda başım dönmüştü. Spora alışınca nefesim ve kondisyonum yerine geldi. Fazla bir zorluk yaşamadım. İlk başta en büyük destekçim babam ve annemdi. Sonrasında kulübe geldiğimde Emir ve Hasan hocam yardım etti. Muaythai dalında minikler Türkiye Şampiyonu oldum. Zaten şampiyon olma hayalini kuruyordum. Şampiyon olunca da aşırı sevinç hissettim. Şimdi milli takıma girmek gibi bir hedefim var. Çünkü çok çalışıyorum. 1,5 senedir bu sporu yaptığım için isteğim var" diye konuştu.

        ‘KIZ ÇOCUKLARININ SAVUNMA SPORLARINA 11-12 YAŞLARINDA BAŞLAMASINI TAVSİYE EDERİM’

        Savunma sporlarının çocukları dışarıdaki kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu vurgulayan antrenör Emir Talha Uzun (24) ise, “Bu yaşta şampiyon olmaları hem zor hem de çok güzel. Küçüklerimiz için antrenmanlar biraz sert geçiyor. Hırslı ve azimli bir şekilde çalıştığımızda buda spora teşvik ediyor ve dışarıdaki kötü alışkanlıklardan çocukları uzak tutuyor. Kız çocuklarımızın bu sporlara 11-12 yaşlarında başlamasını tavsiye ederim. Çünkü şampiyon olmaları hakkında ileriye dönük baktığımızda Avrupa ve dünya derecesi avantajlı oluyor" ifadelerini kullandı.

        ‘İLK TÜRKİYE ŞAMPİYONAMIZDA 1’İNCİ OLDUK’

        Fatma Bağcı'nın başarısına da vurgu yapan antrenör Uzun, "Fatma ilk geldiğinde zaten küçüktü. Gözümüzde hala küçük, bizle birlikte büyüyorlar. İlk geldiğinde yürümesi bile oturmamıştı. Şimdi ise örnek bir sporcu. Daha 1,5 yıllık bir sporcu. İlk Türkiye şampiyonamızda Türkiye şampiyonu olduk. Kayseri derecelerimiz var. İl seçmelerimizde derecelerimiz çok. Bu senede tekrar devam edeceğiz. İnşallah zirvedeyken, zirveden devam edeceğiz” diye konuştu.

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