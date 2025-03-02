Melikgazi Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin: 68 - 74

KADINLAR Basketbol Süper Ligi 24’üncü haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı ÇBK Mersin’e 68 - 74’lük skorla yenildi. Müsabakanın en skorer ismi 21 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol’dan Adji Fall oldu.

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