Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin: 68 - 74

        SALON:Kadir Has HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Haldun Çoban, Barış TurgutMELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 17, Dangerfield, Doğa, Gonca 2, Meltem 4, Şuğranur 19, Powers 5, Fall 21ÇBK MERSİN: Asena 4, Feride Şevval, Fauthoux 8, Carleton 17, Arajuo 15, Derin, Sinem 7, Pelin Johannes 14, Derya 9 1'İNCİ PERİYOT: 11 - 28DEVRE: 31 - 463'ÜNCÜ PERİYOT: 44 - 58KADINLAR Basketbol Süper Ligi 24'üncü haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı ÇBK Mersin'e 68 - 74'lük skorla yenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 18:09 Güncelleme: 02.03.2025 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin: 68 - 74
        ABONE OL

        SALON:Kadir Has

        HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Haldun Çoban, Barış Turgut

        MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 17, Dangerfield, Doğa, Gonca 2, Meltem 4, Şuğranur 19, Powers 5, Fall 21

        ÇBK MERSİN: Asena 4, Feride Şevval, Fauthoux 8, Carleton 17, Arajuo 15, Derin, Sinem 7, Pelin Johannes 14, Derya 9

        1'İNCİ PERİYOT: 11 - 28

        DEVRE: 31 - 46

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 44 - 58

        KADINLAR Basketbol Süper Ligi 24’üncü haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı ÇBK Mersin’e 68 - 74’lük skorla yenildi. Müsabakanın en skorer ismi 21 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol’dan Adji Fall oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Trafikte cezalar artıyor
        Trafikte cezalar artıyor
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Ukrayna zirvesi başladı
        Ukrayna zirvesi başladı
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        İşte en çok kazanan oyuncular
        İşte en çok kazanan oyuncular
        Böyle bir seviye görülmedi
        Böyle bir seviye görülmedi
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı

        Benzer Haberler

        Erciyes 38 FK - Niğde Belediyesi Spor: 3-1
        Erciyes 38 FK - Niğde Belediyesi Spor: 3-1
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        TÜBİTAK heyetinden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
        TÜBİTAK heyetinden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
        Kayseri'de 14 numaralı yeni hat yarın yolcuların hizmetine girecek
        Kayseri'de 14 numaralı yeni hat yarın yolcuların hizmetine girecek
        Talas'ta iftar sonrasında atıklar "sevimli patilere" gidecek
        Talas'ta iftar sonrasında atıklar "sevimli patilere" gidecek
        Kayseri'de doğal gazdan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı
        Kayseri'de doğal gazdan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı