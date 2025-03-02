Melikgazi Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin: 68 - 74
SALON:Kadir Has HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Haldun Çoban, Barış TurgutMELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 17, Dangerfield, Doğa, Gonca 2, Meltem 4, Şuğranur 19, Powers 5, Fall 21ÇBK MERSİN: Asena 4, Feride Şevval, Fauthoux 8, Carleton 17, Arajuo 15, Derin, Sinem 7, Pelin Johannes 14, Derya 9 1'İNCİ PERİYOT: 11 - 28DEVRE: 31 - 463'ÜNCÜ PERİYOT: 44 - 58KADINLAR Basketbol Süper Ligi 24'üncü haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı ÇBK Mersin'e 68 - 74'lük skorla yenildi.
SALON:Kadir Has
HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Haldun Çoban, Barış Turgut
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 17, Dangerfield, Doğa, Gonca 2, Meltem 4, Şuğranur 19, Powers 5, Fall 21
ÇBK MERSİN: Asena 4, Feride Şevval, Fauthoux 8, Carleton 17, Arajuo 15, Derin, Sinem 7, Pelin Johannes 14, Derya 9
1'İNCİ PERİYOT: 11 - 28
DEVRE: 31 - 46
3’ÜNCÜ PERİYOT: 44 - 58
KADINLAR Basketbol Süper Ligi 24’üncü haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı ÇBK Mersin’e 68 - 74’lük skorla yenildi. Müsabakanın en skorer ismi 21 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol’dan Adji Fall oldu.
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