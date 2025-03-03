Bıçaklı kavgada öldürüldü (2)
TUTUKLANDIKayseri'deSuriye uyruklu Muhammed Fadi El Abdullah'ı, bıçaklanarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen H.
TUTUKLANDI
Kayseri'deSuriye uyruklu Muhammed Fadi El Abdullah'ı, bıçaklanarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen H.E., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
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