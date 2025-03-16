Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Kayseri Basketbol - Beşiktaş: 78 - 67

        SALON:Kadir Has HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ahmet Kemal Diğilli, Oğuzhan GüzelMELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 10, Dangerfield 8, Aslıhan, Gonca 2, Candan Eylül, Meltem 7, Özge, Şuğranur 19, Powers 19, Fall 13BEŞİKTAŞ: Laciz 2, Ceyda, Hatice Pelin, Vinterburn 17, Peterson 23, Özge 2, Elif 3, Fagbenle 16, Gizem 4, Melek 1'İNCİ PERİYOT: 25 - 21DEVRE: 48 - 393'ÜNCÜ PERİYOT: 66 – 575 FAUL: 37.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 17:12 Güncelleme: 16.03.2025 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Kayseri Basketbol - Beşiktaş: 78 - 67
        ABONE OL

        SALON:Kadir Has

        HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ahmet Kemal Diğilli, Oğuzhan Güzel

        MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 10, Dangerfield 8, Aslıhan, Gonca 2, Candan Eylül, Meltem 7, Özge, Şuğranur 19, Powers 19, Fall 13

        BEŞİKTAŞ: Laciz 2, Ceyda, Hatice Pelin, Vinterburn 17, Peterson 23, Özge 2, Elif 3, Fagbenle 16, Gizem 4, Melek

        1'İNCİ PERİYOT: 25 - 21

        DEVRE: 48 - 39

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 66 – 57

        5 FAUL: 37.09 – Meltem (Melikgazi Kayseri Basketbol)

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26’ncı hafta maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 78 - 67’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer ismi 23 sayı ile Beşiktaş’tan Peterson oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!
        Bahçeli: PKK derhal feshini kararlaştırmalı
        Bahçeli: PKK derhal feshini kararlaştırmalı
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        Adana Demirspor resmen küme düştü!
        Adana Demirspor resmen küme düştü!
        6 platforma rekabet soruşturması
        6 platforma rekabet soruşturması
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"

        Benzer Haberler

        Vali Çiçek, Erciyes'te düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nı değe...
        Vali Çiçek, Erciyes'te düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nı değe...
        Erciyes 38 FK - Bursa Nilüfer FK: 1-0
        Erciyes 38 FK - Bursa Nilüfer FK: 1-0
        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası final yarışlarıyla sona erdi
        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası final yarışlarıyla sona erdi
        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 226 zanlı yakalandı
        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 226 zanlı yakalandı
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve 2 çocuğu, Suriye'de toprağa verilec...
        Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve 2 çocuğu, Suriye'de toprağa verilec...