Melikgazi Kayseri Basketbol - Beşiktaş: 78 - 67
SALON:Kadir Has HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ahmet Kemal Diğilli, Oğuzhan GüzelMELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 10, Dangerfield 8, Aslıhan, Gonca 2, Candan Eylül, Meltem 7, Özge, Şuğranur 19, Powers 19, Fall 13BEŞİKTAŞ: Laciz 2, Ceyda, Hatice Pelin, Vinterburn 17, Peterson 23, Özge 2, Elif 3, Fagbenle 16, Gizem 4, Melek 1'İNCİ PERİYOT: 25 - 21DEVRE: 48 - 393'ÜNCÜ PERİYOT: 66 – 575 FAUL: 37.
SALON:Kadir Has
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ahmet Kemal Diğilli, Oğuzhan Güzel
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 10, Dangerfield 8, Aslıhan, Gonca 2, Candan Eylül, Meltem 7, Özge, Şuğranur 19, Powers 19, Fall 13
BEŞİKTAŞ: Laciz 2, Ceyda, Hatice Pelin, Vinterburn 17, Peterson 23, Özge 2, Elif 3, Fagbenle 16, Gizem 4, Melek
1'İNCİ PERİYOT: 25 - 21
DEVRE: 48 - 39
3’ÜNCÜ PERİYOT: 66 – 57
5 FAUL: 37.09 – Meltem (Melikgazi Kayseri Basketbol)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26’ncı hafta maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 78 - 67’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer ismi 23 sayı ile Beşiktaş’tan Peterson oldu.
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