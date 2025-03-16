Melikgazi Kayseri Basketbol - Beşiktaş: 78 - 67

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26’ncı hafta maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 78 - 67’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer ismi 23 sayı ile Beşiktaş’tan Peterson oldu.

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