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        Oğluna sigara içirip ilaç verdiği iddia edilen annenin cezasının gerekçesi açıklandı

        KAYSERİ'de oğlu Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:21 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:25
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        Oğluna sigara içirip ilaç verdiği iddia edilen annenin cezasının gerekçesi açıklandı
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        KAYSERİ'de oğlu Y.T.'ye (3) sigara içirip ilaç verdiği iddia edilen Öznur Ö.'nün tutuksuz yargılandığı davada 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' ve 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından toplam 2 yıl 4 ay hapis cezası aldığı kararın gerekçesi açıklandı. Mahkeme, yaşı küçük mağdurun sanık olan annesi tarafından fiziksel ve duygusal istismara uğratıldığına vurgu yaparak, "Sanığın aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ve müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçlarından alt sınırdan uzaklaşılarak ayrı ayrı cezalandırılması" gerektiği görüşünde bulundu.

        İngiltere'de yaşayan Turgut Ö. ile Öznur Ö., iddiaya göre, 2017'de dini nikah kıydı. Muş'ta birlikte yaşayan çiftin 1 yıl sonra çocukları dünyaya geldi. Turgut Ö., 2019 yılında çalışmak için İngiltere'ye gitti. Hatay Reyhanlı'daki ailesinin yanına dönen Öznur Ö., oğlunu başka birinin üzerine kaydettirdi. Turgut Ö., yurt dışındayken, Öznur Ö.'nün oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç içirdiği bilgisini aldı. Öznur Ö.'nün olayı görüntülediği videoya ulaşan Turgut Ö., İskenderun Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, Öznur Ö.'nün Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evde yaşadığını belirledi. Talas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Haziran 2021’de Öznur Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öznur Ö. tutuklandı. Annesinin fiziki ve psikolojik işkencesine maruz kalan Y.T. ise korumaya alındı. Tutukluluk sonrası Öznur Ö., avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Oğlu Y.T.'yi öldürme niyetinin olmadığını iddia eden Öznur Ö. tahliyesini talep etti. Talebi kabul edilen Öznur Ö., tahliye edildi.

        CEP TELEFONUYLA KAYDA ALMIŞ

        Öte yandan, Öznur Ö.'nün 3 yaşındaki oğluna sigara içirip, çok sayıda ilaç verdiğine yönelik cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler de ortaya çıktı. Ayrıca

        Hangi tarihte çekildiği belli olmayan görüntülerde Öznur Ö.'nün ilaçları eline alıp oğluna, "Ne sen ne de ben. Artık yaşamayalım. Bize bu hayatı çok gördüler. Öleceksin zaten iç" dediği görüldü.

        Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Öznur Ö. hakkında 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' ve 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından dava açıldı.

        KARAR DURUŞMASI

        Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Öznur Ö. hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten Öznur Ö., "Turgut'tan şiddet gördüğüm için ayrılmak istedim. Kendi barışmak istediği için ben kabul etmeyince, videoları internette yaydı. Videoları kaldırmasını söyledim. Kaldırmayınca ‘intihar ederim’ dedim. O da bana ‘Sen çocuğuna kıyamazsın’ dedi. Kullandığım ilacın içindeki hapları çıkarıp yerine mercimek taneleri koydum. Videoda sanki bunlar ilaçmış gibi intihar edeceğiz, şeklinde video çektim. Ben çocuğuma zarar vermek istemedim. Hastanede zaten ilaç içmediğim tespit edildi. Turgut videoları kaldırsın, diye böyle bir şey yaptım. Çocuğumun elindeki sigaralı videoyu ben çekmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Öznur Ö., çocuğun banyo yaparken çekilen görüntülerini ise eşinin, telefonda görüntülü konuşurken gizlice kayda aldığını öne sürdü.

        Mahkeme hakimi, sanık Öznur Ö.'yü, 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' suçundan 1 yıl 11 ay, 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl 4 ay hapis ve 41 gün karşılığı 2 bin 50 TL cezaya çarptırdı.

        GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

        Öznur Ö. hakkında verilen kararın gerekçesi açıklandı. Mahkeme yaşı küçük mağdurun sanık olan annesi tarafından fiziksel ve duygusal istismara uğratıldığına vurgu yaparak, "Sanığın ebeveyn olarak olumsuz davranışlar sergilediği, yaşı küçük mağduru koruyamadığı, bakım ve gözetim ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediği anlaşılmakla sanığın üzerine atılı üzerine subüt bulan aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ve toplumun edep haya ve ar duygularını istismar edecek mahiyette yaşı küçük mağdurun çıplak görüntü kaydını almak ve görüntü kaydını göndermek suretiyle de müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçlarından alt sınırdan uzaklaşılarak ayrı ayrı cezalandırılmasına, sanığın yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları cezanın sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkileri sanık lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek 'iyi hal' indirimi yapılarak, daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak mahkemenizce yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaate varılması nedeniyle hükmün açıklanmasına dair karar verilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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