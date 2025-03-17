Oğluna sigara içirip ilaç verdiği iddia edilen annenin cezasının gerekçesi açıklandı

KAYSERİ'de oğlu Y.T.'ye (3) sigara içirip ilaç verdiği iddia edilen Öznur Ö.'nün tutuksuz yargılandığı davada 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' ve 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından toplam 2 yıl 4 ay hapis cezası aldığı kararın gerekçesi açıklandı. Mahkeme, yaşı küçük mağdurun sanık olan annesi tarafından fiziksel ve duygusal istismara uğratıldığına vurgu yaparak, "Sanığın aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ve müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçlarından alt sınırdan uzaklaşılarak ayrı ayrı cezalandırılması" gerektiği görüşünde bulundu.

İngiltere'de yaşayan Turgut Ö. ile Öznur Ö., iddiaya göre, 2017'de dini nikah kıydı. Muş'ta birlikte yaşayan çiftin 1 yıl sonra çocukları dünyaya geldi. Turgut Ö., 2019 yılında çalışmak için İngiltere'ye gitti. Hatay Reyhanlı'daki ailesinin yanına dönen Öznur Ö., oğlunu başka birinin üzerine kaydettirdi. Turgut Ö., yurt dışındayken, Öznur Ö.'nün oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç içirdiği bilgisini aldı. Öznur Ö.'nün olayı görüntülediği videoya ulaşan Turgut Ö., İskenderun Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, Öznur Ö.'nün Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evde yaşadığını belirledi. Talas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Haziran 2021’de Öznur Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öznur Ö. tutuklandı. Annesinin fiziki ve psikolojik işkencesine maruz kalan Y.T. ise korumaya alındı. Tutukluluk sonrası Öznur Ö., avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Oğlu Y.T.'yi öldürme niyetinin olmadığını iddia eden Öznur Ö. tahliyesini talep etti. Talebi kabul edilen Öznur Ö., tahliye edildi.

CEP TELEFONUYLA KAYDA ALMIŞ

Öte yandan, Öznur Ö.'nün 3 yaşındaki oğluna sigara içirip, çok sayıda ilaç verdiğine yönelik cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler de ortaya çıktı. Ayrıca

Hangi tarihte çekildiği belli olmayan görüntülerde Öznur Ö.'nün ilaçları eline alıp oğluna, "Ne sen ne de ben. Artık yaşamayalım. Bize bu hayatı çok gördüler. Öleceksin zaten iç" dediği görüldü.