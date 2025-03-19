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        Midelerinden uyuşturucu çıkan İranlı 3 şüpheli, tutuklandı

        KAYSERİ'de, polisin uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu 3 şüphelinin midelerinden kapsül halinde toplam 212,8 gram uyuşturucu çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:33 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:35
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        Midelerinden uyuşturucu çıkan İranlı 3 şüpheli, tutuklandı
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        KAYSERİ’de, polisin uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu 3 şüphelinin midelerinden kapsül halinde toplam 212,8 gram uyuşturucu çıktı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu R.M.B. (29), S.N.A. (28) ve R.Y.A.'nın (27) yurt dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 3 şüpheli muayene olmak üzere Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirildi. Röntgen ve ultrason sonrası kontrollerde 3 şüphelinin midesinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Şüphelilerin yaklaşık 17 kapsül halinde 212,8 gram uyuşturucu yuttuğu tespit edildi. Kapsüller, sağlık ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı. Taburcu edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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