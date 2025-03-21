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        Trendyol, Kayseri ve Konya'daki e-ihracatçı iş ortaklarıyla buluştu

        TRENDYOL, ürettikleri ürünleri e-ihracat yoluyla yurt dışındaki müşterilere ulaştıran Kayserili ve Konyalı iş ortaklarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:46 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:50
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        Trendyol, Kayseri ve Konya'daki e-ihracatçı iş ortaklarıyla buluştu
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        TRENDYOL, ürettikleri ürünleri e-ihracat yoluyla yurt dışındaki müşterilere ulaştıran Kayserili ve Konyalı iş ortaklarıyla bir araya geldi. Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin’in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeklerinde, katılımcılarla şirketin e-ihracat hedefleri paylaşıldı.

        Trendyol, Kayseri ve Konya’da düzenlediği iftar yemeklerinde iş ortaklarıyla bir araya geldi. Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin’in ev sahipliğinde düzenlenen buluşmalarda şirketin e-ihracat hedefleri de paylaşıldı.

        Konuyla ilgili olarak Şahin, “Trendyol olarak e-ihracatın sunduğu fırsatları değerlendirmeyi, ülkemizin rekabetçi gücüne destek olmayı önemli bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Yaptığımız yatırımlarla Türkiye’deki iş ortaklarımızı Körfez, Avrupa ve Azerbaycan’daki müşterilerle buluşturarak e-ihracat yoluyla Türkiye’nin sınır ötesi ticaretteki potansiyelini açığa çıkarmayı, böylece iş ortaklarımızın işlerini büyütmelerine katkı sunmayı hedefliyoruz. ‘Made in Türkiye’ etiketli ürünleri, dünya pazarlarında milyonlarca yeni müşteriyle buluşturuyoruz. Satıcılarımızın küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmak ve işini kolaylaştırmak için yenilikçi teknolojilerimizden pazarlama yatırımlarına her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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