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        Annesini öldüren 17 yaşındaki kız tutuklandı

        KAYSERİ'de annesi Tuşan Ceylan'ı (44), bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 10:56 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:00
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        Annesini öldüren 17 yaşındaki kız tutuklandı
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        KAYSERİ'de annesi Tuşan Ceylan'ı (44), bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.C. (17) tutuklandı.

        Olay, 23 Mart’ta saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Konak Sokak’taki 4 katlı binada meydana geldi. M.C. ile annesi Tuşan Ceylan arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.C., annesi Ceylan'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Tuşan Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceylan’ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna konuldu. Olayın ardından M.C., gözaltına alındı. Tuşan Ceylan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, Hulusi Akar Camii'ndeki cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        KARDEŞİ DE OĞLUNU KURTARMAK İSTERKEN BOĞULMUŞ

        Öte yandan, Tuşan Ceylan'ın kardeşi Doğan Ceylan'ın (36) 2023 yılının Haziran ayında ailesiyle birlikte Yamula Barajı kıyısına pikniğe gittiği, küçük oğlunun otomobilde oynarken el frenini indirdiği ve aracın suya girdiği öğrenildi. Oğlunu otomobilden çıkarıp kurtaran Ceylan'ın ise boğularak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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