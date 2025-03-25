Annesini öldüren 17 yaşındaki kız tutuklandı

Öte yandan, Tuşan Ceylan'ın kardeşi Doğan Ceylan'ın (36) 2023 yılının Haziran ayında ailesiyle birlikte Yamula Barajı kıyısına pikniğe gittiği, küçük oğlunun otomobilde oynarken el frenini indirdiği ve aracın suya girdiği öğrenildi. Oğlunu otomobilden çıkarıp kurtaran Ceylan'ın ise boğularak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Olay, 23 Mart’ta saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Konak Sokak’taki 4 katlı binada meydana geldi. M.C. ile annesi Tuşan Ceylan arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.C., annesi Ceylan'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Tuşan Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceylan’ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna konuldu. Olayın ardından M.C., gözaltına alındı. Tuşan Ceylan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, Hulusi Akar Camii'ndeki cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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