Kayseri'de 'İmamoğlu' protestolarında 5 tutuklama (2)

İLEMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Kayseri'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden göstericiler ile polis arasında yaşanan gerginlik sonrası İl Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaparak, kent genelinde 31 kişinin gözaltına alındığını, 5'inin tutuklandığını, 11 kişinin ise adli kontrol ile serbest bırakıldığını açıkladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması üzerine 19.03.2025- 23.03.2025 tarihleri arasında ilimizde gerçekleştirilen yasadışı eylemler ve provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; aralarında 'cinsel istismar, terör örgütü propagandası yapmak, kasten yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık' gibi suçlardan kayıtları bulunan toplam 31 şahıs yakalanarak, haklarında '2911 sayılı kanuna muhalefet', 'kamu malına zarar verme” ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından gerekli adli işlemler başlatılmış olup şahıslar gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslardan 5 şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmış olup 11 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Sokaklarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.