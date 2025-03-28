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        Yangına müdahale etmek isterken kanala düşüp alevlerin arasında kaldı

        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde içinde su bulunmayan kanalda çıkan yangına müdahale etmek isterken düşüp alevlerin arasında kalan Metin Özbek (55), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:07 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:10
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        Yangına müdahale etmek isterken kanala düşüp alevlerin arasında kaldı
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        KAYSERİ’nin Yahyalı ilçesinde içinde su bulunmayan kanalda çıkan yangına müdahale etmek isterken düşüp alevlerin arasında kalan Metin Özbek (55), hayatını kaybetti.

        Yahyalı ilçesi İlyaslı ve Yerköy mahalleleri arasında içinde su bulunmayan kanalda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Alevlerin çevredeki bahçelere sıçramaması için Metin Özbek traktörü ile alevlere müdahale etmek istedi. İçine su doldurup yangına sıkmak için ilaç pompasını traktörüne takmaya çalışan Özbek, dengesini kaybederek kanala düştü, alevlerin arasında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Metin Özbek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Özbek’in cansız bedeni Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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