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        Çocuklar arasında bıçaklı kavga; 1 ölü

        KAYSERİ'de Suriye uyruklu M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 14:37 Güncelleme: 01.04.2025 - 14:40
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        Çocuklar arasında bıçaklı kavga; 1 ölü
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        KAYSERİ'de Suriye uyruklu M.A.S. (14), aynı uyruklu kardeş olan A.E. (15) ve M.E. (14) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, dün Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 21'inci Cadde'deki parkta meydana geldi. Suriye uyruklu M.A.S. ile A.E. ve M.E. isimli kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A.S., bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.S., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Suriye uyruklu 2 kardeş, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.E. ile M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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