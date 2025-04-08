Hapis cezasıyla aranan FETÖ'den ihraç öğretim üyesi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretim üyesi İ.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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