Mobilya fabrikasında çıkan yangını firma sahibi ve çalışanları söndürdü

KAYSERİ’deki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, işletme sahibi Yavuz Çevrim ve işçilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansırken, fabrika sahibi Yavuz Çevrim, "Hızlı bir şekilde müdahale edip yangını söndürmeye çalıştık, başarılı olduk. İtfaiye ekipleri geldikten sonra soğutma işlemleri yapıldı" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 27'nci Cadde'deki mobilya fabrikasının çatısında, önceki gün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İş yeri sahibi Yavuz Çevrim iile işçileri, alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. Ekipler gelene kadar alevler kontrol altına alındı. Gelen ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangını söndürdü.

Öte yandan, fabrika sahibi Yavuz Çevrim’in fabrikanın çatısında çıkan yangına müdahale ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın sırasında işçilerin ve fabrika sahibi Çevrim’in panikle sağa sola koştuğu, ardından Çevrim’in hortumla alevlere müdahale ettiği görüldü. Ardından da işçilerin yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştığı görüldü.

Fabrikadaki ofisindeyken işçilerin bilgi vermesiyle yangından haberi olduğunu anlatan Yavuz Çevrim, "Haftalık üretim planlaması yaparken aşağıdaki elemanımızdan biri, ‘Ağabey yukarıda, çatıda yangın var’ dedi. Ben de apar topar aşağıya inip yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştım. Ama, yangın tüplerinin mesafeden dolayı yetersiz kaldığını, buna istinaden de duvarda olan yangın panoları ile beraber oradan müdahale edip hızlı bir şekilde, pes etmeden müdahalede bulunarak yangını söndürmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Daha sonrasında itfaiye ekipleri gelmeden biz alevle alakalı sıkıntıları çözdük. İtfaiye ekipleri geldikten sonra sadece ve soğutma işlemlerini yaptırdık. Onun haricinde de bu şekilde elim bir kaza geçti" diye konuştu.

‘ÇOK CİDDİ ZARARIMIZ YOK’

Çevrim, "Yangının çıkışı ile alakalı araştırmamız devam ediyor. İşletme içerisinde soba vardı. Onunla alakalı olabileceğini düşünüyoruz ama soba o gün sabah yandı ve çok büyük bir şekilde yanmadığını biliyorum. Bir kıvılcım bir şey, nasıl oldu onu da bilmiyoruz ama araştırmamıza devam ediyoruz. Çok şükür ciddi bir zararımız yok. Sadece çatı masrafımız var. Aşağıda üretimde o gün, işte bayram öncesindeki tüm sevkiyatlarımızı yaptığımızdan dolayı hiçbir ürünümüzde, hiçbir ham maddemizde zarar olmadı. Bizi en çok sevindiren olay bu oldu. Daha sonrasında ise 1-2 gün ara verip bugün yeniden üretime başladık ki hala her yerde zaten izleri var. Onunla alakalı da çok büyük bir zararımız yok. Sadece bizim üretimimizi 3-4 gün ya da 1 hafta geri attı" ifadelerini kullandı.