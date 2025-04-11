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        Kayseri'deki protestolarda tutuklanan 4 öğrenciye tahliye

        KAYSERİ'de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan protestolarda gözaltına alınıp tutuklanan 4 üniversite öğrencisi adli kontrol tedbiri ile tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:28 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:28
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        Kayseri'deki protestolarda tutuklanan 4 öğrenciye tahliye
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        KAYSERİ'de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan protestolarda gözaltına alınıp tutuklanan 4 üniversite öğrencisi adli kontrol tedbiri ile tahliye edildi.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Kayseri'de 23 ve 24 Mart'ta protesto edildi. Sivas Caddesi'nde bir araya gelen kalabalık grup, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Mimarsinan Parkı'na yürümeye çalıştı. Polisin ayrı gruplar halinde yürümesini istediği grup, hep birlikte yürümek isteyince gerginlik yaşandı. Olayda 4 kişi gözaltına alındı. Pazar günü yapılan protesto eylemlerinde ise 8 gösterici daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Tutuklu 4 öğrencinin avukatı Emre Ayan, müvekkillerinin sınavlarının olduğu gerekçesiyle Kayseri 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, Erciyes Üniversitesi öğrenci işlerinden aldığı sınav takvimini hakimliğe sundu. Avukat Ayan'ın talebini değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, halihazırda sınavlarının olduğunun tahliye talebi dilekçesinde belirtildiği ve şüphelilerin bu aşamadan itibaren lehine delil karartma ihtimalinin bulunmaması dosya kapsamı ve şüphelilerin tutuklu kaldığı süre ele alındığında tutuklama tedbiri yerine adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının daha orantılı ve ölçülü olacağı değerlendirilerek, 4 öğrencinin de tahliyelerine karar verildi. Hakimlik tarafından 4 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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