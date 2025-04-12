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        Ev ve altındaki ahır çöktü; 37 hayvan öldü

        KAYSERİ'de ahır ve üzerindeki evin çökmesi sonucu 35 küçükbaş ile 2 eşek öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:00 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:05
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        Ev ve altındaki ahır çöktü; 37 hayvan öldü
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        KAYSERİ'de ahır ve üzerindeki evin çökmesi sonucu 35 küçükbaş ile 2 eşek öldü.

        Olay, sabah saatlerinde, İncesu ilçesi Şeyhşaban Mahallesi'nde meydana geldi. İl genelinde etkili olan kar ve sağanak nedeniyle İsmail Çakmak'a ait kullanılmayan ev ile altındaki ahır çöktü. Enkaz altında kalan 35 küçükbaş ile 2 eşek öldü. Çakmak ve ailesinin yakınlardaki başka bir evde yaşadığı öğrenildi.

        Belediye ekipleri, enkaz kaldırma çalışmaları başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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