Kayserispor - Kasımpaşa maçının ardından

KAYSERİSPOR, Süper Lig'in 31’inci haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü açıklamalarda bulundu.

Takımının gösterdiği mücadeleden dolayı mutlu olduğunu belirten Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, "Geldiğimizden beri oynadığımız her maç çok önemli. Bugün de yine çok çok önemli bir maç oynadık. Hafta içi bazı problemlerimiz vardı. Sakat oyuncularımız vardı. Dolayısıyla bu maç öncesinde bazı oyunular da fedakarlıklarda bulundular. Oyuna bakacak olursak oyunda zorlandığımız bazı anlar vardı. Oyunda zorlandık. Oyuna tam anlamıyla istediğimiz gibi adapte olamadık. Sonrasında da maç içerisinde gördüğümüz kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldık. Ama sonrasında takımımın sahaya inanılmaz bir karakter koydu. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca taraftarımız da bugün çok iyiydi.

‘12 OYUNCU İLE FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ’

Kart cezalı oyuncularının Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek olmasının sorulması üzerine ise Jakirovic, “Bu galibiyet için büyük bir bedel ödedik. Bizim için ağırdı. 6 oyuncumuzu kaybettik. Cezalılar. Aynı zamanda sakatlık yaşadık. Gökhan aramıza katılacak. Bahoken ciddi bir sakatlık geçirdi. Şu an elimizde 12 tane oyuncumuz var. Bu oyuncularla beraber Fenerbahçe maçına hazırlanacağız” cevabını verdi.

SERHAT SÜTLÜ: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK

Hayal kırıklığına uğradıklarını belirten Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, “Maç öncesi tüm planlarımızı kazanmak üzere yapmıştık. hayal kırıklığına uğradık. Oyunun her anında domine eden, savunmanın arkasına atılan toplarda pozisyon aradık. Kırmızı karttan sonra oyuncularda bir rahatlama ve rehavet oldu. Bir anlık konsantrasyon eksikliğinde de oyunda geriye düştük. 1-0'dan sonra tekrar beraberliği arayan bir oyuncu grubu vardı. Üzgünüz, ama lig devam ediyor. Bir an önce bugünü unutup sonraki maçımıza hazırlanma niyetindeyiz. Kayserispor'u tebrik ediyorum zor bir süreçten bir şekilde kurtulmaya çalışıyorlar” dedi.