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        34 yıllık genel cerrah, sağlık çalışanlarına şiddet olayları artınca avukat oldu

        KAYSERİ Devlet Hastanesi'nde görev yapan ve mesleğinde 34'üncü yılını geride bırakan Genel Cerrahi uzmanı Ömer Fazıl Bilgin (58), yıllardır duyduğu ilgiden dolayı kazandığı hukuk fakültesinden mezun olup avukat oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:57 Güncelleme: 16.04.2025 - 13:00
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        34 yıllık genel cerrah, sağlık çalışanlarına şiddet olayları artınca avukat oldu
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        KAYSERİ Devlet Hastanesi’nde görev yapan ve mesleğinde 34’üncü yılını geride bırakan Genel Cerrahi uzmanı Ömer Fazıl Bilgin (58), yıllardır duyduğu ilgiden dolayı kazandığı hukuk fakültesinden mezun olup avukat oldu. Bilgin, “Kendimi ve benzer durumda olan sağlık çalışanlarının hukuki süreçlerine yardımcı olabilmek adına stajımı tamamlayıp sağlık hukukunda ruhsatnamemi aldım" diye konuştu.

        Kayseri Devlet Hastanesi’nde görev yapan ve meslekte 34’üncü yılını geride bırakan Genel Cerrahi uzmanı Ömer Fazıl Bilgin, 2012 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü’ne girdi. 2 çocuk babası Bilgin, 4 yıllık eğitimini tamamlayıp 2016'da mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan 8 yıl sonra da geçen yıl başlayan 1 yıllık zorunlu stajını tamamlayan Bilgin, ruhsatnamesini alıp avukat oldu.

        ‘KIDEMLİ BİR GENEL CERRAH, KIDEMSİZ BİR AVUKAT OLDUM’

        34 sene önce Hipokrat, bu yıl da avukatlık yemini ettiğini söyleyen Bilgin, "Avukatlık ruhsatnamemi aldım. Kıdemli bir genel cerrahi uzmanı aynı zamanda da kıdemsiz bir avukat oldum. Gençlik yıllarımdan beri hukuk alanına hep ilgi duydum. Hukukçu arkadaşlarımdan dolayı kamu hukuku, kamu maliyesi, ceza hukuku, aile hukuku gibi alanlara çok ilgi duyardım. Ardından üniversite sınavına girdim. 4 yılda mezun oldum. Sağlık hukuku yüksek lisansı yaptım. Sizlerin de malumu son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik hukuki süreçler yürümekte. Ben de bu anlamda hem mesleki olarak kendimi hem de benzer durumda olan sağlık çalışanlarının hukuki süreçlerine yardımcı olabilmek adına stajımı tamamlayıp sağlık hukuku alanında amatör de olsa ruhsatnamemi aldım" diye konuştu.

        ‘ÇOK KIYMETLİ VE ÇOK ZEVKLİ BİR TAHSİL OLDU’

        Hukuk fakültesi mezunu olmanın gururunu yaşadığını söyleyen Bilgin, "Türkiye’nin her yerinde sağlık ocaklarından eğitim hastanelerine kadar her yerde hem yoğun çalışma ortamı hem de sağlık çalışanlarına yönelik istenmeyen olaylar arttıkça hukuki süreçler de benzer oranda artıyor. Sağlık çalışanlarının daha güvenli ortamlarda çalışması, hukuki süreçlere de maruz kalırsa daha iyi savunulabilmesi, profesyonel bir destek anlamında da çok kıymetli. İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hastanemiz başhekimliğimizin 1 yıllık staj süresince çalışma saatlerine ve programına sağladığı kolaylıklar vesilesiyle oldu. Çünkü avukatlık stajı 1 yıl kesintisiz devam eden bir süreç ve bu arada hem hastanedeki hekimlik hem de stajdaki eğitimimi birlikte götürdüm ve bugünlere geldik. Profesyonel olarak kendi mesleğime devam ediyorum ama amatör olarak da hukuk alanında destek verebilirim. Bu alanda eğitim almak isteyen arkadaşlarıma tavsiye ederim. Hem çok kıymetli hem çok zevkli bir tahsil oldu. Donanım ve bilgilerini çok artırır" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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