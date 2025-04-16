34 yıllık genel cerrah, sağlık çalışanlarına şiddet olayları artınca avukat oldu

KAYSERİ Devlet Hastanesi’nde görev yapan ve mesleğinde 34’üncü yılını geride bırakan Genel Cerrahi uzmanı Ömer Fazıl Bilgin (58), yıllardır duyduğu ilgiden dolayı kazandığı hukuk fakültesinden mezun olup avukat oldu. Bilgin, “Kendimi ve benzer durumda olan sağlık çalışanlarının hukuki süreçlerine yardımcı olabilmek adına stajımı tamamlayıp sağlık hukukunda ruhsatnamemi aldım" diye konuştu.

Kayseri Devlet Hastanesi’nde görev yapan ve meslekte 34’üncü yılını geride bırakan Genel Cerrahi uzmanı Ömer Fazıl Bilgin, 2012 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü’ne girdi. 2 çocuk babası Bilgin, 4 yıllık eğitimini tamamlayıp 2016'da mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan 8 yıl sonra da geçen yıl başlayan 1 yıllık zorunlu stajını tamamlayan Bilgin, ruhsatnamesini alıp avukat oldu.

‘KIDEMLİ BİR GENEL CERRAH, KIDEMSİZ BİR AVUKAT OLDUM’

34 sene önce Hipokrat, bu yıl da avukatlık yemini ettiğini söyleyen Bilgin, "Avukatlık ruhsatnamemi aldım. Kıdemli bir genel cerrahi uzmanı aynı zamanda da kıdemsiz bir avukat oldum. Gençlik yıllarımdan beri hukuk alanına hep ilgi duydum. Hukukçu arkadaşlarımdan dolayı kamu hukuku, kamu maliyesi, ceza hukuku, aile hukuku gibi alanlara çok ilgi duyardım. Ardından üniversite sınavına girdim. 4 yılda mezun oldum. Sağlık hukuku yüksek lisansı yaptım. Sizlerin de malumu son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik hukuki süreçler yürümekte. Ben de bu anlamda hem mesleki olarak kendimi hem de benzer durumda olan sağlık çalışanlarının hukuki süreçlerine yardımcı olabilmek adına stajımı tamamlayıp sağlık hukuku alanında amatör de olsa ruhsatnamemi aldım" diye konuştu.