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        Balkondan tüfekle havaya ateşe açıp kendini eve kilitledi

        KAYSERİ'de, balkondan tüfekle havaya ateş açıp, polisin gelmesiyle kendisini eve kilitleyen N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 05:14 Güncelleme: 18.04.2025 - 05:20
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        Balkondan tüfekle havaya ateşe açıp kendini eve kilitledi
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        KAYSERİ'de, balkondan tüfekle havaya ateş açıp, polisin gelmesiyle kendisini eve kilitleyen N.D. (55), 3 saat süren ikna çalışmasının ardından evden çıkarılarak gözaltına alındı.

        Olay, saat 23. 00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi, Meriç Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. N.D.'nin balkona çıkıp tüfekle havaya ateş açması üzerine çevredekiler polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis N.D.'ye kapıyı açması için uyarıda bulundu. Kendisini eve kilitleyen N.D., polise kapıyı açmadı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmasının ardından N.D., evden çıkarılarak gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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