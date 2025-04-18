'Ketojenik diyet dengeli bir enerji düzeyi sağlıyor'

– KETOJENİK diyetin, sadece kilo kaybı değil, enerji dengesi ve mental sağlık açısından da önemli faydalar sunduğunu belirten Diyetisyen Fatma Aybike Bozoklu, “Yüksek yağ ve orta protein içeriğiyle tokluk süresini uzatan ketojenik diyet, sık acıkma ve ani kan şekeri düşüşü gibi sorunları azaltıyor. Bu da yazın yoğun ve hareketli günlerinde daha dengeli bir enerji düzeyi sağlıyor” dedi.

Ketojenik beslenme hakkında bilgi veren Hüma Hastanesi’nden Diyetisyen Fatma Aybike Bozoklu, “Bu beslenme biçiminin temelinde karbonhidratları azaltıp, yağları birincil enerji kaynağı haline getirmek yatıyor. Karbonhidrat alımının azalmasıyla birlikte vücut ‘ketozis’ adı verilen bir duruma giriyor ve burada yağlar, enerjiye dönüşüyor. Özellikle yaz öncesi dönemde bu doğal yağ yakım süreci, form tutmak isteyenler için cezbedici bir avantaj sunuyor” ifadelerini kullandı.

‘ANİ KAN ŞEKERİ DÜŞÜŞÜ GİBİ SORUNLARI AZALTIYOR’

Ketojenik diyetin yüksek yağ ve orta protein içeriğiyle tokluk süresini uzattığını belirten Bozoklu, “Sık acıkma ve ani kan şekeri düşüşü gibi sorunları azaltıyor. Bu da yazın yoğun ve hareketli günlerinde daha dengeli bir enerji düzeyi sağlıyor. Ayrıca işlenmiş şekerlerden uzak durulması, cilt sağlığını olumlu etkileyerek yaz aylarında daha sağlıklı bir görünüm elde edilmesine yardımcı olabilir” diye konuştu.