Kazakistanlı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Shaken, Kayseri'yi ziyaret etti

HÜMA Grup CEO'su Feride Hande Batmaz, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen MITT Moskova Turizm Fuarı'nda bulundukları sırada Kazakistanlı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zahnnur Shaken, iş birliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fuardan sonra Dr. Zahnnur Shaken'in Kayseri'de kendilerini ziyaret ettiğini anlatan Batmaz, "Ziyareti boyunca hem sağlık hem de turizm alanında çeşitli etkinliklere katılan Dr. Shaken, hastanemizin Tüp Bebek Ünitesi tarafından Kazakistan'daki kadın doğum uzmanlarına yönelik düzenlenen online seminere de iştirak etti. Söz konusu etkinlik, iki ülke arasında sağlık alanında geliştirilecek daha kapsamlı projelerin temelini attı. Seminer sonrası düzenlenen toplantıları da, ortak çalışmalara yönelik iş birliği olanakları değerlendirdik" dedi.

Batmaz, "Dr. Zahnnur Shaken, Kayseri'de geçirdiği süre boyunca Erciyes Dağı ve Kapadokya'yı da ziyaret ederek bölgenin turizm potansiyelini yerinde inceledi. Kapadokya'da balon turuna katılan Shaken, Hüma Hastanesi'nin yeni binasının konumunun, sağlık ve turizmi bir araya getiren büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Sağlık Turizmi Direktörü Aurangzeb Iqbal ile gerçekleştirdiğimiz değerlendirme toplantısında hastanenin VIP odaları ve modern polikliniklerini gezen Dr. Shaken, Kayseri gibi tarihi ve kültürel zenginliklere sahip bir şehirde böyle donanımlı bir hastanenin uluslararası hastalara hizmet verecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca yeni hastane projesinin Kayseri'yi global ölçekte öne çıkaracağına inandığını ifade etti" diye konuştu.