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        Bal tenekelerinde sıvı metamfetamin ele geçirildi

        KAYSERİ'de polis tarafından yapılan operasyonda bal tenekeleri ve pet şişelerin içine gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:52 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:55
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        Bal tenekelerinde sıvı metamfetamin ele geçirildi
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        KAYSERİ'de polis tarafından yapılan operasyonda bal tenekeleri ve pet şişelerin içine gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.A.'nın (35), il dışından kente uyuşturucu getirdiğini tespit etti. Bu kapsamda, H.A.’nın iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, bal tenekelerine ve pet şişelerine gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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