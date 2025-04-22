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        Eski komşusunu tabancayla yaralayan kadın yakalandı

        KAYSERİ'de parkta karşılaştığı eski komşusu Fahrettin Avcı'yı (55) tabancayla vurarak yaralayıp, olay yerinden kaçan Selmiye S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 18:19 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:25
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        Eski komşusunu tabancayla yaralayan kadın yakalandı
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        KAYSERİ'de parkta karşılaştığı eski komşusu Fahrettin Avcı'yı (55) tabancayla vurarak yaralayıp, olay yerinden kaçan Selmiye S. isimli kadın, tuhafiye dükkanında yakalandı.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Fahrettin Avcı ile parkta karşılaştığı eski komşusu Selmiye S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Selmiye S., yanındaki tabancayla Fahrettin Avcı'ı yaralayıp olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bir markete sığınan Avcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Selmiye S. ise yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir tuhafiye dükkanında polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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