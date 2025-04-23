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        Turistleri taşıyan otobüs seyir halindeyken alev aldı

        KAYSERİ'de turistleri taşıyan yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 23:42 Güncelleme: 23.04.2025 - 23:45
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        Turistleri taşıyan otobüs seyir halindeyken alev aldı
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        KAYSERİ’de turistleri taşıyan yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.

        Kayseri Erkilet Havalimanı’ndan turistleri alan A.E. idaresindeki 45 LZ 370 plakalı yolcu otobüsü Nevşehir’in Ürgüp ilçesine seyir halindeyken, Kuzey Çevre Yolu Oymaağaç mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden otobüs şoförü güvenlik şeridine geçerek turistleri araçtan tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün motor kısmından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Otobüste maddi hasar meydana gelirken, turistler başka bir otobüs ile Nevşehir’e hareket etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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