Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        16 yaşındaki Şaban'ın öldürüldüğü davada 2 sanığa hapis cezası

        KAYSERİ'de parkta tartıştığı Şaban Sarıbalık'ın (16) pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan 2 sanıktan silahı kullanan Serhat Ata (20) 'haksız tahrik' indirimi ile 20 yıl, olay sırasında yanında olduğu iddia edilen arkadaşı Hasan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 13:39 Güncelleme: 24.04.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 yaşındaki Şaban'ın öldürüldüğü davada 2 sanığa hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KAYSERİ'de parkta tartıştığı Şaban Sarıbalık'ın (16) pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan 2 sanıktan silahı kullanan Serhat Ata (20) ‘haksız tahrik’ indirimi ile 20 yıl, olay sırasında yanında olduğu iddia edilen arkadaşı Hasan K. (20) ise 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, geçen yıl 6 Mart'ta saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Husumetli olan Şaban Sarıbalık ile Serhat Ata konuşmak için parkta buluştu. Tarafların tartışması kavgaya dönüşürken, Ata yanında getirdiği pompalı tüfekle Sarıbalık'a ateş etti. Sarıbalık, olay yerinde hayatını kaybetti. Serhat Ata ile bu sırada yanında olan Hasan K. gözaltına alındı. 2 şüpheliden Serhat Ata tutuklandı, Hasan K. ise ev hapsine çarptırıldı. İtiraz sonrası Hasan K. de tutuklandı. Serhat Ata ile Hasan K. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

        DÖRDÜNCÜ DURUŞMA YAPILDI

        Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 4'üncü duruşmasında; tutuklu sanıklar, ölen Şaban Sarıbalık'ın annesi A.S. ve taraf avukatları katıldı. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyen Serhat Ata, "Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım. Sonuçta ikimiz de gençtik" dedi.

        Hasan K. ise olayla alakası olmadığını belirterek, "Birlikte hareket etmedik. Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

        Ölen Sarıbalık'ın annesi şikayetçi olduğunu söyleyerek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşma savcısı öncesi mütalaasını tekrar ederek, her 2 sanığın da 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Serhat Ata’yı, ‘kasten adam öldürme’ suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından ‘haksız tahrik’ indirimi uygulayarak cezasını 20 yıla düşürdü. Heyet, Ata’nın cinayet sırasında yanında olan arkadaşı Hasan K.’yi ise ‘kasten adam öldürmeye yardım etme’ suçundan önce müebbet ardından da 'haksız tahrik' indirimi ile 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, her iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        Bakanlardan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Bakanlardan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı
        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        Harvard Rektörü: Yasal haklarımızdan ödün vermeyeceğiz
        Harvard Rektörü: Yasal haklarımızdan ödün vermeyeceğiz
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        "Bizi hedef gösterdi"
        "Bizi hedef gösterdi"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de çiftçilere 238 ton tohum dağıtıldı
        Kayseri'de çiftçilere 238 ton tohum dağıtıldı
        Başkan Çolakbayrakdar, kurban kesim ve satış yerinde inceleme yaptı
        Başkan Çolakbayrakdar, kurban kesim ve satış yerinde inceleme yaptı
        Kayseri Şeker'de sezonun ilk tohumu Yeşilhisar'da toprakla buluşturuldu
        Kayseri Şeker'de sezonun ilk tohumu Yeşilhisar'da toprakla buluşturuldu
        30 bin doğumda bir görülen hastalıkla doğan bebek, ameliyat edildi.
        30 bin doğumda bir görülen hastalıkla doğan bebek, ameliyat edildi.
        Annesini ve kardeşini kanserden kaybeden "yılın ebesi", erken teşhis için m...
        Annesini ve kardeşini kanserden kaybeden "yılın ebesi", erken teşhis için m...
        Borç- alacak nedeniyle 2 kişiyi tabancayla yaraladı, bekçi tarafından ayağı...
        Borç- alacak nedeniyle 2 kişiyi tabancayla yaraladı, bekçi tarafından ayağı...