2 yaşındaki çocuğa, yanağından alınan yama ile idrar kanalı oluşturuldu

KAYSERİ'de halk arasında 'Peygamber sünneti' olarak bilinen ‘hipospadias’ rahatsızlığıyla dünyaya gelen 2 yaşındaki erkek çocuğu M.A.'ya, yanağından alınan yama ile idrar kanalı oluşturuldu. Ameliyatı gerçekleştiren Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erman Dörterler, "Hastanın idrar deliği, neredeyse anüsüyle aynı yerde. Cinsel organı yeterince gelişmemiş, beraberinde yumurtaları yeterince gelişmemiş bir hasta. Hastamıza, 6 ay önce yanağından bir yama kullanarak oraya bir parça koyduk. Çocuğa, yeni bir idrar kanalı oluşturduk. Gayet başarılı ve güzel bir ameliyatımız geçti" dedi.

Kayseri'de yaşayan S.A. ve H.A. çiftinin erkek çocukları, halk arasında 'Peygamber sünneti' olarak bilinen hipospadias rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Bir süre tedavi yolu arayan aile, 6 ay önce Hüma Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erman Dörterler'e ulaştı. Cinsel organı ve yumurtaları gelişmeyen 2 yaşındaki M.A.'ya ameliyatla, yanağından alınan parça ile idrar kanalı oluşturuldu. Bu tür rahatsızlıkların çok nadir olduğunu belirten Doç. Dr. Erman Dörterler, "Ağır bir ‘hipospadias’ hastası. Halk arasında, 'Peygamber sünneti' diye bilinen bir rahatsızlık. Normalde 300 erkek çocuğunun doğumunda bir görülüyor. Yalnız bu hastamız çok özel bir hasta. Bunlar çok nadir görülen rahatsızlıklar. Hastanın idrar deliği, neredeyse anüsüyle aynı yerde. Cinsel organı yeterince gelişmemiş, beraberinde yumurtaları yeterince gelişmemiş bir hasta. Hastamıza, 6 ay önce yanağından bir yama kullanarak oraya bir parça koyduk. Çünkü işemesi için idrar kanalı yoktu. 6 aydan sonra da bugün ameliyatını gerçekleştirdik. Çocuğa, yeni bir idrar kanalı oluşturduk. Yumurtalarını torbasına indirdik. Gayet başarılı ve güzel bir ameliyatımız geçti" diye konuştu.