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        Kayseri'de TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        KAYSERİ'de, TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Sami Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 14:21 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:25
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        Kayseri'de TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        KAYSERİ'de, TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Sami Ş., hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Sami Ş.’nin kontrolünü yitirdiği 38 ZF 026 plakalı otomobil, S.A. yönetimindeki 71 KD 971 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mehmet Sami Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Sami Ş.'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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