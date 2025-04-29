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        Kayseri'de 33 yıl 9 ay hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

        KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 23:17 Güncelleme: 29.04.2025 - 23:17
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        Kayseri'de 33 yıl 9 ay hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
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        KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü O.K. (53), polis tarafından yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 33 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan O.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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