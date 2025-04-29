Kayseri'de 33 yıl 9 ay hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 33 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan O.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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