Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

        KAYSERİ'de özel halk otobüsü ile çarpışan otomobilin ters döndüğü kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 20:44 Güncelleme: 30.04.2025 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KAYSERİ’de özel halk otobüsü ile çarpışan otomobilin ters döndüğü kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi, Sivas Bulvarı’nda meydana geldi. N.Ö. yönetimindeki 38 AIF 012 plakalı özel halk otobüsü ile Ahmet Ö. yönetimindeki 38 ABC 756 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan Barış Y. ve otobüste bulunan 7 yolcu olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da bu duraklar yarın kapalı
        İstanbul'da bu duraklar yarın kapalı
        Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor
        Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        Sahiplendiği 26'i köpeği öldürdü! "Açık camdan gittiler"
        Sahiplendiği 26'i köpeği öldürdü! "Açık camdan gittiler"
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        UTTS'de son gün!
        UTTS'de son gün!
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de belediye otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaraland...
        Kayseri'de belediye otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaraland...
        Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic'ten "mücadeleye devam" çağrısı:
        Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic'ten "mücadeleye devam" çağrısı:
        HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Navruz'dan 1 Mayıs mesajı
        HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Navruz'dan 1 Mayıs mesajı
        Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin'den 1 Mayıs açıklaması
        Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin'den 1 Mayıs açıklaması
        KAYSO Başkanı Büyüksimitci ihracat rakamlarını değerlendirdi
        KAYSO Başkanı Büyüksimitci ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Başkan Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Başkan Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde ziyaretlerde bulundu