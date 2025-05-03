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        Kayseri'de ayrı yaşadığı eşini bıçakla yaralayıp kaçtı

        KAYSERİ'ninİncesu ilçesinde Kadir C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:09 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:15
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        Kayseri'de ayrı yaşadığı eşini bıçakla yaralayıp kaçtı
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        KAYSERİ'ninİncesu ilçesinde Kadir C., yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi M.C.'yi bıçakla yaralayıp kaçtı.

        Olay, dün akşam saatlerinde İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir C. ile yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi M.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Kadir C., eşi M.C.'yi bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının tedavisi sürerken, Kadir C.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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