Kayseri'de ayrı yaşadığı eşini bıçakla yaralayıp kaçtı

Olay, dün akşam saatlerinde İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir C. ile yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi M.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Kadir C., eşi M.C.'yi bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının tedavisi sürerken, Kadir C.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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