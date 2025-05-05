Kötü koku yayılan evden 1 kamyon dolusu çöp çıktı

Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, “Yaşlı, engelli veya yalnız yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirleyip, hızlıca destek oluyoruz. Bu hizmetlerimizi düzenli hale getirerek daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Pınarbaşı ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde yalnız yaşayan B.Ö.'nün müstakil evinden 'kötü koku' geldiği ihbarı sonrası belediye ekipleri harekete geçti. Adrese giden ekipler, kilolarca çöple karşılaştı. Ekipler, yaklaşık 1 kamyon dolusu çöp ve molozun çıktığı evi temizledi. Ayrıca B.Ö.'nün kişisel bakım ihtiyaçları karşılandı.

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