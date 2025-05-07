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        Türkiye'den aldığı bayrağı Kıbrıs'ta göndere çeken robot projesiyle TEKNOFEST'te birinci oldular

        KAYSERİ'de Sümer Fen Lisesi öğrencileri ile danışmanlıklarını yapan Fatih Kültuktürkan ile birlikte yerli ve milli sensörler geliştirerek 3D yazıcı ile görev tamamlama robotu geliştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 09:56 Güncelleme: 07.05.2025 - 09:56
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        Türkiye'den aldığı bayrağı Kıbrıs'ta göndere çeken robot projesiyle TEKNOFEST'te birinci oldular
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        KAYSERİ'de Sümer Fen Lisesi öğrencileri ile danışmanlıklarını yapan Fatih Kültuktürkan ile birlikte yerli ve milli sensörler geliştirerek 3D yazıcı ile görev tamamlama robotu geliştirdi. Senaryo gereği Türkiye’den aldığı ay yıldızlı bayrağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) götürüp göndere çeken robot projesi, KKTC’de düzenlenen TEKNOFEST’te 'Robolig mavi vatan' kategorisinde lise seviyesinde birinci olmaya hak kazandı.

        Sümer Fen Lisesi'nin 10’uncu sınıf öğrencileri, danışmanları Fatih Kültuktürkan öncülüğünde yerli ve milli sensörler geliştirerek 3D yazıcı ile görev tamamlama robotu geliştirdi. Senaryo gereği Türkiye’den aldığı ay yıldızlı bayrağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) götürüp göndere çeken robot projesi KKTC’de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 'Robolig mavi vatan' kategorisinde lise seviyesinde birinci olmaya hak kazandı. 2 yıldır Sümer Fen Lisesi bünyesindeki robotik kulübünde çalışmalar yaptıklarını anlatan ‘Robo Sümer’ Takım Kaptanı Ecrin Mina Çavuşoğlu, “Çeşitli yarışmalara katılmaktayım. Bu sene robolig yarışmasının 2 kolundan biri olan mavi vatan kolunda birincilik elde ettik. Burada aslında görevimiz bize verilen pisti tamamlayacak bir çizgi izleyen araç yapmaktı. Biz temsili olarak Türkiye’den başlayarak Türk bayrağını alıp Kıbrıs’a götürmeyi gösteren bir pist tasarladık. Pistte, çeşitli görevler var. Beyaz üzerine siyah çizgili bir pistimiz. Boya olan yerden başlıyoruz. Çatal var. Bir tarafı kıvrımlı bir taraflı kesik bir yol. Daha fazla puan getiren bir yol tercih ederek geçtik. Çizgi izleme sensörleri de siyah beyaz renkleri ayırt ediyor. Siyah beyaz geçiş olan bir bölüm var. Aynı şekilde biz burayı da geçebildik. Bunun ardında da yük taşıma bölümü var. Yükü belli bir noktadan alıp bırakması gereken noktaya bırakıp yerine geri dönüyor. Bayrak gönder butonuna tıklayarak pisti tamamlıyor. Biz bu bütün görevleri en kısa sürede tamamlayacak robot tasarladık ve birinciliğe hak kazandık” ifadelerini kullandı.

        ‘HER ŞEYİ KENDİMİZ TASARLAYIP ÜRETELİM İSTEDİK’

        Proje aşamasında yerli ve milli olması için çalıştıklarını da belirten Çavuşoğlu, “6-7 aydır bu robot üzerinde çalışıyoruz. Çeşitli tasarımlar ve yazılımlar yaptık. Çok fazla model ve çok fazla parça denedik. Bu yolda çok fazla da parça yaktık. Aslında amacımız yerli ve milli bir araç üretmekti. Çünkü kullandığımız sensörlerin birçoğunun kütüphanesinin bulunmaması, Türkiye’de olmaması nedeniyle her şeyi kendimiz tasarlayıp kendimiz üretelim istedik. Sensörlerden, 3D parçalara kadar her şey kendi tasarımımız ve üretimiz oldu. Bu şekilde bir yol izledik. Takım olarak çok fazla kategoriye başvurduk. İstanbul’da da roboniğin başvurusunu yaptık. Yine İHA’da bir başvurumuz oldu. İlk raporlarımızı yolladık. Onların da birinci aşamalarından geçtik. Onlar için çalışıp o yarışmalarda da dereceler almayı planlıyoruz” dedi.

        ‘EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALABİLMEK GÜZEL BİR DUYGUYDU’

        Takım üyelerinden Fatma Mercan Karatepe ise “Yarışma esnasında aracı piste koyduktan sonra hata yapabileceğini düşünüyordum. Çünkü daha önceki denemelerde bazı hatalarla karşılaştık. Buna rağmen pisti tamamlamaya doğru ilerlerken heyecanımda biraz arttı. Heyecanlandıktan sonra pisti bitirdiğini gördüm. Çok güzel bir duyguydu. Emeklerimizin karşılığını görmek, çalıştığımızın karşılığını alabilmek güzel bir duyguydu” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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