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        Minikler atıklardan kıyafet hazırlayıp, defile yaptı

        KAYSERİ'de anaokulu öğrencileri, pet şişe, eski deri, bez çanta, gazete kupürü ve çöp poşeti gibi atıklardan kıyafet hazırlayıp, defile yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:08 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:10
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        Minikler atıklardan kıyafet hazırlayıp, defile yaptı
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        KAYSERİ'de anaokulu öğrencileri, pet şişe, eski deri, bez çanta, gazete kupürü ve çöp poşeti gibi atıklardan kıyafet hazırlayıp, defile yaptı.

        Melikgazi ilçesindeki Nermin Eminoğlu Anaokulu'nda görevli öğretmen Elif Arkalı, öğrencilerine çevre bilinci kazandırmak için 'Yeşil Seçenekler Hayatı İleri Taşır' isimli proje hazırladı. Avrupa Birliği'nden (AB) destek alan ve Romanya'daki bazı okullarda da uygulanmaya başlayan proje kapsamında; çöpe atılmak üzere ayrılan pet şişe, eski deri, bez çanta, gazete kupürü ve çöp poşetinden oluşan birçok atık kıyafete dönüştürüldü. Velilerin de desteği ile hazırlanan şapka, etek, yağmurluk ve ceket gibi kıyafetleri giyen 16 öğrenci, okul bahçesinde defileye çıktı. Öğrenciler yaptıkları gösteri ile beğeni topladı.

        'GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİNİ ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

        Elif Arkalı, "Geri dönüşüm üzerine 5 ortakla yürüttüğümüz bir projemiz var. 5 ortaktan 2'si Romanya'dan katılıyor. Bu projeyle beraber çocuklarımıza geri dönüşümün önemini, karbon ayak izini neden azaltmalıyızın önemini anlatmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de elimizden geldiği kadar daha önce kullandığımız ama atılacak olarak değerlendirdiğimiz malzemeleri kullanmaya gayret gösterdik. Kostümlerimizi 16 öğrencimizle yaptık. Kostümlerimiz içinde pet şişeler, kullanılmış eski deriler, bez çantaların yırtılanları, gazete kağıtları, eski yırtık çıkan çöp poşetlerimiz hatta süpürge borusu, folyolar ve kartonlarımız var. Yapılan kostümlerin hiçbirinde ellerinden geldiği kadar yeni malzeme kullanmamaya çalıştılar. Evlerindeki düğmeler, boncuklar ve çocukların da ellerinin değdiği kostümlerle yapıldı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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