Kayseri'de 55 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
KAYSERİ'de, çeşitli 'Yağma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 55 yıl 4 ay hapis cezası bulunan D.
KAYSERİ'de, çeşitli 'Yağma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 55 yıl 4 ay hapis cezası bulunan D.Ş. (37) isimli kadın, polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli 'Yağma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 55 yıl 4 ay hapis cezası bulunan D.Ş. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kadın hükümlü, saklandığı adresteki merdiven boşluğunda yakalandı. Gözaltına alınan D.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.