Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Bilal Erdoğan: Bu yaz hedef 300 bin ortaokul öğrencisini yaz okullarında ağırlamak

        TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, "En son geçen sene 230 bin ortaokul öğrencisi Türkiye'nin her tarafında yaz okullarına katıldılar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:16 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilal Erdoğan: Bu yaz hedef 300 bin ortaokul öğrencisini yaz okullarında ağırlamak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, "En son geçen sene 230 bin ortaokul öğrencisi Türkiye'nin her tarafında yaz okullarına katıldılar. Bu sene Kayseri'den bu yılın yaz okullarının açılışını yapıyoruz. Bu yaz hedef, 300 bin ortaokul öğrencisini yaz okullarında ağırlamak" dedi.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde TÜGVA Yaz Okulu Türkiye Lansmanı gerçekleştirildi. Programa katılan binlerce ortaokul öğrencisine çeşitli aktiviteler yaptırıldı. Program kapsamında Kayseri'ye gelen TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, "Şimdi TÜGVA, ortaokul seviyesinde yaz okulunda bütün Türkiye'de. İnşallah 300 bin ortaokul talebesini yaz okuluyla buluşturacak. Bakın arkamda, 'Kur'an-ı Kerim, canım Peygamberim, futbol, basketbol, voleybol' yazıyor. Bazı yerlerde yüzme, akıl oyunları, geziler, birçok kültürel faaliyetler. Yani, 'Yazı nasıl geçireceğim, yazın ne yapacağım' diye düşünen çocuklar, 'Çocuğum bu yaz ne yapsın' diye düşünen anne babalar, 6 hafta boyunca Milli Eğitim Bakanlığımızla, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla iş birliği içerisinde çocuklarımızın, yazı eğlenirken öğrenerek kendilerini geliştirebilmesine olanak tanıyan müthiş bir program" ifadelerini kullandı.

        'YENİDEN BÜYÜK MİLLET OLDUĞUMUZU HATIRLAYALIM'

        TÜGVA'nın, bu toprakları vatan yapan değerleri nesilden nesle aktarmanın mücadelesini verdiğini belirten Bilal Erdoğan, "Biz Türk'üz, Müslüman'ız. Türkiye Cumhuriyeti'nde birleşmişiz yaşıyoruz. Peki bizim şundan bundan ne farkımız var? Amerikalıdan, Avrupalıdan, Afrikalıdan, Hintliden, Çinliden ne farkımız var değil mi? İşte bizim inancımız, kültürümüz, değerlerimiz, tarihimiz, geçmişteki atamız, ecdadımız, büyük isimlerimiz. Onları tanıyalım, onların izinde gidelim. Onların inşa ettiği büyük medeniyeti yeniden inşa edelim. Yeniden büyük millet olduğumuzu hatırlayalım. Bütün kılcal damarlarımızla varıncaya dek, biz şanlı bir ecdadın, şanlı bir geçmişin taşıyıcılarıyız bilincini kazanalım. Ancak bu şekilde yeniden aydınlık, yeniden büyük bir geleceği inşa edebiliriz" diye konuştu.

        'ZULÜMLERİ BİTİRECEK BU YÜCE MİLLETİN GÜÇLÜ OLMASI LAZIM'

        İsrail, Filistin konusuna değinen Erdoğan, "Gazze'de, Filistin'de neler olduğunu takip ediyor musunuz? Bu zulümlerin bitmesini Amerika, Avrupa sağlayabiliyor mu? Böyle bir derdi var mı? Yok. O zaman bu zulümleri bitirecek bu yüce milletin çok daha güçlü olması lazım. Çevremizde devamlı savaşlar, çatışmalar, dünyanın dört bir yanında zulümler, huzursuzluklar. Bunların son bulması için bu milletin yeniden ayağa kalkması lazım. Bunu başaracak olan nesil Allah'ın izniyle sizlersiniz gençler" dedi.

        'HER GEÇEN YIL ÖĞRENCİ SAYISI ARTIYOR'

        Kürsüde yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, "Her geçen yıl bu yaz okullarındaki öğrenci sayılarının arttığını görüyoruz. En son geçen sene 230 bin ortaokul öğrencisi Türkiye'nin her tarafında yaz okullarına katıldılar. 6 hafta süren bu yaz okullarında hem çeşitli dersler aldılar; Peygamberimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim gibi dersler. Hem de onun dışında birçok sportif aktiviteyle, gezilerle hoşça vakit geçirdiler. Anneler babalar çocuklarının bu güzel yaz okullarına katılmasından gerçekten çok memnun kaldılar. Bu sene Kayseri'den bu yılın yaz okullarının açılışını yapıyoruz. Bu yaz hedef 300 bin ortaokul öğrencisini yaz okullarında ağırlamak. Hem çocuklarımız için, 'Bu yaz ne yapacağım?' sorusunun cevabı hem anne babalar için 'Çocuklarımızı bu yaz nereye gönderelim, ne yapsınlar?' sorusunun cevabı" ifadelerini kullandı.

        'YAZ OKULLARI DEPREM BÖLGESİNDE ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YER ALACAK'

        Türkiye Gençlik Vakfı'nın, Türkiye'nin merkez değerlerini yeni nesillere aktarmak için çalıştığını söyleyen Erdoğan, "Bu toprakları bize vatan yapan değerleri yeni nesillerimizin benimsemesini, içselleştirmesini kendine hedef edinen bir vakfımız. Gerçekten ülkemize bu hayırlı hizmeti yapmalarından dolayı biz Yüksek İstişare Heyeti olarak tabii ki çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz, takdir ettiğimiz bir çalışma. Bütün ortaokul gençliğinin bu yaz TÜGVA'nın yaz okullarında kayıt olmalarını, kaçırmamalarını belirtiyoruz. Çünkü kontenjanlar hızlı doluyor. Güzel bir yaz geçirmelerini diliyoruz. Çeşitli illerde başlangıçları yapıyoruz. Gerçekten o ilde biraz daha yaz okulları ile ilgili farkındalık oluşturmuş oluyoruz. Bugün yağmur yağana kadar bu alanda gerçekten on binlerce çocuğumuz oyun oynadılar, eğlendiler, spor yaptılar, çeşitli etkinlikleri izlediler. Dolayısıyla böyle de bir şenlik getirmiş oluyoruz çocuklara. Onun için bu seneye Kayseri ev sahipliği yaptı. TÜGVA deprem bölgesinde zaten 6 Şubat'tan beri çok aktif çalıştı. İlk aylarda özellikle insani yardımı ulaştırmada yük aldı. Ondan sonraki dönemde orada çeşitli çadırlarla hem psikolojik destek hem çocuklara yönelik çeşitli eğitimleri devam ettirdi. Dolayısıyla yaz okulları da deprem bölgesinde çok güçlü bir şekilde elbette ki yer alacaktır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Kreşte ölümden döndü! Küçük çocuk inşaat alanına düştü!
        Kreşte ölümden döndü! Küçük çocuk inşaat alanına düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Emekli işçinin vefası duygulandırdı! Volkanik taşlardan yaptı
        Emekli işçinin vefası duygulandırdı! Volkanik taşlardan yaptı
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom

        Benzer Haberler

        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'de 55 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        Kayseri'de 55 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        Kayseri'de 55 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 55 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Kayseri'deki kadın kooperatifleri Uluslararası Gıda ve Gıda Teknolojileri F...
        Kayseri'deki kadın kooperatifleri Uluslararası Gıda ve Gıda Teknolojileri F...
        Melikgazi Kıyafet Evi ihtiyaç sahiplerine ücretsiz destek veriyor
        Melikgazi Kıyafet Evi ihtiyaç sahiplerine ücretsiz destek veriyor
        Talas Belediyesinden çölyak hastalarına düzenli gıda desteği
        Talas Belediyesinden çölyak hastalarına düzenli gıda desteği