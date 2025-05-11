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        Ömrünü zihinsel engelli kızına adadı

        KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Mamak (59), doğuştan yüzde 70 zihinsel engeli nedeniyle konuşamayan kızı Tuğba Mamak'a (30) bakıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:35
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        Ömrünü zihinsel engelli kızına adadı
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        KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Mamak (59), doğuştan yüzde 70 zihinsel engeli nedeniyle konuşamayan kızı Tuğba Mamak'a (30) bakıyor. Fatma Mamak, "3 yaşına kadar, yürüyemedi. Doktora götürdük, ‘Beyninde zihinsel engeli var, küçük bir leke ameliyatlık bir durumu yok, ileride konuşabilir’ dediler. Kulağı duyuyor ama konuşamıyor. Başka kimsemiz yok, bir Tuğba'mız var bizim. Tarlaya da bahçeye de alışverişe de beraber gidiyoruz" dedi.

        Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Tuğba Mamak, 3 yaşına kadar yürüyemeyince ailesi tarafından doktora götürüldü. Mamak'ın, yüzde 70 zihinsel engelli olduğu belirlendi. 4 çocuk annesi Fatma Mamak tarafından 30 yıldır bütün ihtiyaçları karşılanan Tuğba, araçla gezmeyi ve dizi izlemeyi çok seviyor. Kendisini zihinsel engelli kızına adayan Mamak, "Doğuştan, anne karnında mikrop kapmış, 'Doğumunda oksijensiz kalmış' dediler. Akşam ezanından sonra doğdu. Hastaneye aldılar. Fakültede 40 gün kalınca taburcu ettiler. 3 yaşına kadar yürüyemedi. Ağzından salyalar akıyordu. Doktora götürdük, ‘Beyninde zihinsel engeli var, küçük bir leke ameliyatlık bir durumu yok, ileride konuşabilir’ dediler. Kulağı duyuyor ama konuşamıyor. Her şeyi anlıyor. Konuşamadığında kendi kendine sinirleniyor. Bağırıyor, ağlıyor" diye konuştu.

        'ÇAYI VE GEZMEYİ ÇOK SEVER'

        Tuğba'nın neleri sevdiğini anlatan anne Fatma Mamak, "Sabah kahvaltısını hazırlıyorum. Camdan komşulara bakıyor. Ablalarını aratıyor, onları merak ediyor. Çayı ve gezmeyi çok sever. Arabadan hiç inmek istemez” dedi.

        Kızının dizileri çok sevdiğini belirten Mamak, “Bu evlat bizim, atacak değiliz. Allah’ın bize verdiği bir sevgi. Yemek yemeyi çok sever. 30 yıldır bakıyoruz. Benim gibi engelli çocuğu olan annelerin de Anneler Gününü kutluyorum. Allah onlara güç, kuvvet versin. Meşakkatli ama biz seve seve bakıyoruz. Yemek pişirmeyi bilmez. Sadece çaydanlığı gösterir. Çay içmek istediğinde, çay demle diye gösterir. O annesini gülü, bir tanesi. Fazla kızınca üzülüyor. Ben de ağlıyorum o da ağlıyor. Başka kimsemiz yok, bir Tuğba'mız var bizim. Tarlaya da bahçeye de alışverişe de beraber gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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