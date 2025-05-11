Ömrünü zihinsel engelli kızına adadı

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Mamak (59), doğuştan yüzde 70 zihinsel engeli nedeniyle konuşamayan kızı Tuğba Mamak'a (30) bakıyor. Fatma Mamak, "3 yaşına kadar, yürüyemedi. Doktora götürdük, ‘Beyninde zihinsel engeli var, küçük bir leke ameliyatlık bir durumu yok, ileride konuşabilir’ dediler. Kulağı duyuyor ama konuşamıyor. Başka kimsemiz yok, bir Tuğba'mız var bizim. Tarlaya da bahçeye de alışverişe de beraber gidiyoruz" dedi.

Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Tuğba Mamak, 3 yaşına kadar yürüyemeyince ailesi tarafından doktora götürüldü. Mamak'ın, yüzde 70 zihinsel engelli olduğu belirlendi. 4 çocuk annesi Fatma Mamak tarafından 30 yıldır bütün ihtiyaçları karşılanan Tuğba, araçla gezmeyi ve dizi izlemeyi çok seviyor. Kendisini zihinsel engelli kızına adayan Mamak, "Doğuştan, anne karnında mikrop kapmış, 'Doğumunda oksijensiz kalmış' dediler. Akşam ezanından sonra doğdu. Hastaneye aldılar. Fakültede 40 gün kalınca taburcu ettiler. 3 yaşına kadar yürüyemedi. Ağzından salyalar akıyordu. Doktora götürdük, ‘Beyninde zihinsel engeli var, küçük bir leke ameliyatlık bir durumu yok, ileride konuşabilir’ dediler. Kulağı duyuyor ama konuşamıyor. Her şeyi anlıyor. Konuşamadığında kendi kendine sinirleniyor. Bağırıyor, ağlıyor" diye konuştu.