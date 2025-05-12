Kayserispor - Antalyaspor: 3-1

87'nci dakikada Kayserispor'da sol kanatta topu aldıktan sonra sağına çeken Cardoso kaleyi yokladı ancak savunmada Veysel yaptığı müdahale ile meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.

29'uncu dakikada Nazon, havadan gelen topu kafayla sağ kanada indirerek Ramazan'la buluşturdu. Ramazan gelen topu sol kanattan ceza sahasına koşu yapan Cardoso'ya gönderdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

SÜPER Lig’in 35’inci haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

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